Mesajul lui Nita pentru Andrei Vlad, dupa gafa care a scos FCSB din Europa

Florin Nita spune ca Andrei Vlad poate invata din gafa facuta in meciul cu Rapid Viena.

Nita spune ca greseala din returul cu Rapid Viena il poate ajuta pe Andrei Vlad in cariera.

"Nu trebuie sa taiem capul nimanui. A avut un moment de slabiciune, dar este un portar tanar, de valoare."

"Nu trebuie sa il judecam, este doar un copil. Trebuie sa mearga mai departe, in astfel de momente se caleste."

"Trebuie sa aiba puterea sa mearga mai departe."

"Si mie mi s-a intamplat, am avut mai multe astfel de momente. Imi amintesc de un meci cu Viitorul, in urma cu un an si jumatate, am prins o zi mai proasta, iar in meciul urmator am fost cel mai bun."

"Nu trebuie sa il intereseze ce zice lumea, ar trebui sa se gandeasca la el, la ce are de facut", a spus Nita intr-un interviu pentru PRO TV.