Un nou atac halucinant in razboiul FCSB - CSA! "Ii calcam cu tancul pe aia de la Federatie! FCSB nu e Steaua, a fost o manarie"

Un fost multiplu campion al clubului CSA Steaua a facut o declaratie incredibila in ceea ce priveste razboiul dintre FCSB si Clubul Sportiv al Armatei.

Adrian Simion, fost mare portar in echipa de handbal a Stelei, a vorbit despre cel mai fierbinte subiect din fotbalul romanesc: scandalul CSA - FCSB.

De 8 ori campion in Romania si medaliat la Jocurile Olimpice din 1984, Simion spune ca FCSB nu este Steaua si totul a fost o 'manarie cu banii'.

"Eu daca eram ministrul Apararii Nationale a doua zi nu mai exista FCSB. Nu se poate asa ceva! Eu am facut cantonamente, am stat in cantonamente cu fotbalistii Stelei, ii stiu foarte bine. Lacatus statea cu noi in vestiar. Steaua e club militar, nu are cum sa fie altfel. Becali a luat toate actiunile de la Steaua si a facut o echipa particulara. O echipa particulara nu are cum sa se numeasca Steaua. A trebuit Talpan sa stea 4 ani prin justitie ca sa zica justitia ca asta e Steaua. Eu daca eram ministrul Apararii ii dadeam lui Becali banii pe care i-a dat cand a luat clubul. Ii dadeam lui toti banii, el se chema FCSB si eu ma numeam in continuare CSA Steaua Bucuresti.

Ramanea echipa de fotbal a Stelei in Divizia A, ca ii calcam cu tancul pe aia de la Federatie. Eu sunt Steaua. Eu sunt Clubul Sportiv al Armatei, care am castigat Cupa Campionilor. Tot ce a fost a fost o manarie cu banii. FCSB nu are cum sa fie Steaua.

Actualul comandant (n. r. Madalin Hincu) nu are nicio treaba cu acest post. E venit de la Predeal, nu stiu de unde. Steaua e un club in deriva in acest moment. Daca n-ar avea vedetele alea de la scrima, canotaj… clubul asta s-ar desfiinta", a spus Adrian Simion pentru ProSport.

