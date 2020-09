EL e, de fapt, COMOARA lui Becali la FCSB?! Olaru, inca un gol important in startul sezonului! A marcat SUPERB in Finlanda

Darius Olaru a deschis scorul pentru Romania U21 in deplasarea din Finlanda.

In minutul 21 al partidei, Olaru a primit o pasa superba de la coechipierul sau de la FCSB, Dennis Man, a facut o cursa rapida pana in careu si a sutat.

A trimis balonul la coltul lung, sutul fiind imparabil pentru portarul Jaaskelainen, care s-a intins, dar nu a putut scoate mingea.

In noul sezon, Olaru a inscris si in tricoul celor de la FCSB. El a deschis scorul in duelul cu Shirak, din turul 1 preliminar al Europa League.