Becali l-a "FURAT" degeaba pe Andrei Vlad: "Gafa si la echipa a doua a Craiovei!" Ce sfat primeste patronul FCSB

Becali a mizat pe tanarul Andrei Vlad, insa a ajuns sa regrete.

Becali s-a luptat cu Craiova pentru semnatura tanarului Andrei Vlad, transferat in cele din urma din Banie pentru 400.000 de euro.

Partronul FCSB l-a botezat pe Vlad "Messi al portarilor", insa acesta a dezamagit crunt in meciuri importante.

Becali a ajuns sa regrete lupta data cu Craiova pentru Vlad si a sustinut ca este pedepsit de Dumnezeu pentru ca l-a furat pe jucator de la echipa lui.

Victor Piturca spune ca stia de gafele lui Vlad inca de la echipa a doua a Craiovei si ii recomanda patronulu FCSB sa-l cedeze pe portar la o echipa mai mica.



”Am auzit de el cand am plecat din Craiova, mi-au spus ca era la echipa a doua si ca gafa si acolo. El are calitati, dar nu pentru FCSB. Trebuie sa joace la un club unde nu e presiune”, a spus Piturca la Telekom.



"Daca nu ai portar, nu ai cum sa te califici. Era mingea afara un metru, el o baga in gol. I-am zis lui Meme sa nu mai faca circ, sa nu mai danseze. El danseaza in poarta. O sa ii zic, bai copile, nu mai dansa. Eu l-am furat pe portar de la Craiova, asta e pedeapsa. El are talent, dar...2-0 sa ai la pauza si sa nu te califici. Nu ma mai asteptam sa luam gol. Mi-a zis Meme ca e distrus. Are vreo vina Dica cand un portar baga mingea in poarta? Vina e a mea cand trebuia sa mai luam un portar. Trebuia sa il tinem si pe Stancioiu", a spus Becali dupa meciul cu Rapid Viena in care Vlad a gafat.