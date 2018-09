Replica data de Craiova dupa ce Gigi Becali a recunoscut ca FCSB l-a 'furat' pe Andrei Vlad: "Noi spuneam de un an asta!" Mesajul pentru Becali

Becali a declarat dupa partida cu Rapid Viena ca eliminarea a venit din cauza modului in care l-a adus pe Andrei Vlad de la Craiova.

Universitatea Craiova a castigat categoric derby-ul etapei contra lui Dinamo iar presedintele clubului, Marcel Popescu, a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre succes.



"Meciul de aseara il consider un meci de mare tinuta fotbalistica, de o intensitate incredibila. Dinamo e o echipa surprinzator de agresiva, de tenace. Chiar daca au fost tensiuni extra-sportive, am trecut si peste ele. Nu as dori sa se repete nici la noi si nicaieri.



Nu cred ca este normal sa se ajunga la astfel de conflicte care pot genera lucruri mai grave" a spus Marcel Popescu la Pro X.

Marcel Popescu a oferit si replica celor de la FCSB dupa ce Gigi Becali a admis saptamana aceasta ca modul in care l-a transferat pe Andrei Vlad nu a fost tocmai corect.

"Daca Becali s-a spovedit si a recunoscut acest gest nesportiv, nu fac decat sa-i strang mana, intre ghilimele. E un fapt consumat. Prea mare presiune, prea mult s-a discutat despre Andrei Vlad.



I s-a pus in spate povara pentru pierderea calificării. Viata merge inainte. Cand noi spuneam ca acum un an ca Vlad a ajuns la Steaua prin mijloace neortodoxe, nimeni nu ne credea" a spus Marcel Popescu.