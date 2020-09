EXCLUSIV | Prima reactie a lui Andrei Vlad dupa interventiile de vis din Finlanda! "Am fost un plus pentru echipa, dar lor li se datoreaza victoria!"

Andrei Vlad a aparat poarta echipei de tineret a Romaniei in meciul cu Finlanda.

Portarul lui FCSB a facut un meci bun, reusind sa apere 6 suturi ale gazdelor. De altfel, selectionerul Adrian Mutu l-a laudat la finalul partidei.

Fotbalistul a declarat, insa, ca victoria nu este meritul lui, ci al colegilor sai care au inscris.

"A fost un meci dificil. Aveau de luat o revansa fata de meciul de la Bucuresti. Rolul portarului e sa apere mingiile, sa isi ajute echipa in momentele grele. Si pe mine ma poate ajuta echipa intr-un moment nefast.

Sunt fericit ca ma aflu la echipa nationala, este o mandrie pentru mine sa fiu aici. Imi doresc sa fiu din ce in ce mai bun, sa cresc de la meci la meci.

Am o varsta buna si sper sa ma propulsez in continuare mai departe. Echipa nationala de anul trecut a ridicat stacheta foarte sus, noi nu trebuie sa ne lasam mai prejos.

In aceasta seara, eu am fost un plus pentru Romania. Dar baietii au dat golurile, lor li se datoreaza victoria pentru ca ei au marcat", a declarat Vlad la finalul meciului dintre Finlanda U21 si Romania U21.