Verdict DUR pentru Vlad Achim! Mijlocasul lui Dinamo a fost operat si va rata derby-ul cu FCSB! Cat va sta pe margine

Vlad Achim a fost scos de pe teren in minutul 7 al partidei dintre Dinamo si Chindia Targoviste.

Mijlocasul s-a accidentat dupa ce a calcat stramb si a fost inlocuit de Janusz Gol. Fotbalistul in varsta de 31 de ani a suferit o fractura de metatarsian la piciorul stang, medicii au spus initial ca el va trebui sa stea in afara terenului pentru cel putin o luna.

Potrivit unui comunicat oficial al dinamovistilor, Achim ar putea lipsi, insa, peste doua luni.

El a suferit o interventie chirurgicala si va sta pe margine cel putin pana la inceputul lunii noiembrie.

"Vlad Achim a suferit o osteosinteza cu un surub la al cincilea os metatarsian al piciorului. Se asteapta ca jucatorul sa se intoarca pe teren peste 2-3 luni", se arata in comunicat.

El a ajuns la Dinamo in aceasta vara si pana acum a jucat 90 de minute, 83 de minute in remiza cu FC Hermannstadt si 7 minute in meciul cu Chindia Targoviste.