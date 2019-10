Adevaratul motiv pentru care Andrei Vlad e titular la FCSB! Cum a reactionat Balgradean cand a fost scos din nou din poarta: "Simte asta!"

Din articol Balgradean il sustine pe Vlad

Andrei Vlad e preferat la FCSB in locul experimentatului Cristi Balgradean.

Andrei Vlad a revenit titular la FCSB dupa ce a aparat poarta nationalei U21.

Narcis Raducan a explicat de ce Vlad i-a luat locul lui Balgradean in echipa de start a FCSB. Mai mult, directorul sportiv al vicecampioanei sustine ca portarul este determinat sa faca uitate gafele din sezonul trecut.

"Vlad a intrat in poarta pentru ca se incadreaza in regula U21, plus ca vine dupa doua victorii rasunatoare la nationala de tineret. In plus, trebuie sa mai spunem ca a contat foarte mult si conteaza ce face si la antrenament.

Are o mare dorinta de revansa. El simte cel mai mult asta, vrea sa arate ca este un portar de valoare", a explicat Narcis Raducan la DigiSport.

Balgradean il sustine pe Vlad

Directorul sportiv al celor de la FCSB a vorbit si despre relatia dintre Andrei Vlad si Cristi Balgradean.

"Balgradean? Pufi il sustine pe andrei. Este efectiv constructiv si pozitiv pentru cariera lui Vlad. Pana la urma, putem vorbi si de o strategie la noi. Mai mult foarte multe meciuri de jucat in acest sezon, sunt doua competitii, deci ai nevoie la orice ora de doi portari de top si bine pregatiti", a declarat Narcis Raducan.