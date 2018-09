"Sa-l dea imprumut!" Eroul de la Liberec, Matache, despre situatia lui Andrei Vlad. Cei doi portari despre care spune ca vor apara in viitor poarta Romaniei

Florin Matache, fost portar la Dinamo, U Cluj, Ramnicu Valcea, Chiajna si Clinceni, acum la Flacara Horezu, cunoscut si pentru meciul facut impotriva lui Slovan Liberec, pe cand apara poarta primei echipe, este de parere ca FCSB ar trebui sa-l imprumute pe Andrei Vlad.

Matache, acum in varsta de 36 de ani, este de parere ca Andrei Vlad are nevoie de meciuri la o echipa unde presiunea este mai mica si mai spune ca "la FCSB toti te poarta pe brate, dar apoi poti ajunge sa arunce cu noroi in tine".

"Andrei Vlad trebuie imprumutat un an. Depinde cum a interpretat el expresia cu Messi al portarilor. La FCSB toti te poarta pe brate, dar poate exista un recul si toata lumea arunca apoi cu noroi in tine", a spus Matache pentru ProSport.

Florin Matache mai spune ca Romania are cativa portari de viitor. Doi dintre acestia sunt tinerii Cabuz, de la Hermannstadt, si Robert Popa, de la SCM Ramnicu Valcea.



"E Cabuz, care are talie, reflexe, si-a facut ucenicia in liga a doua si a treia. Acum are evolutii foarte bune la Hermannstadt. Un altul ar fi Robert Popa, de la Valcea. Un portar inalt, de talie, are 1.88 sau 1.90 la doar 15 ani. E la loturile nationale si poate avea un viitor frumos. Totul depinde de el", a mai spus Florin Matache.

Andrei Vlad, portarul FCSB-ului, a gresit flagrand in returul cu Rapid Viena, la finalul caruia formatia ros-albastra a ratat calificarea in grupele Europa League. El a mai incasat doua goluri si aseara, de la Botosani, fiind criticat de patronul Gigi Becali.