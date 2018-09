Andrei Vlad le-a cerut scuze fanilor pentru gafa cu Rapid Viena: "Sper sa ajung portar mare!" Ce i-a spus Becali astazi

Andrei Vlad le-a cerut scuze fanilor.

Andrei Vlad a vorbit astazi in conferinta de presa de dinaintea partidei cu Botosani despre situatia lui de la FCSB dupa gafa cu Rapid Viena care a dus la eliminarea din Europa League.

"Sunt foarte bine, trebuie sa trec cat mai repede peste acest esec. Imi pare rau ca am gresit. Imi cer scuze tuturor fanilor si oamenilor pe care i-am deranjat. M-am uitat de cateva ori la acea faza, am vazut cu domnul Marius Popa ce am gresit. Trebuie sa uit cat mai repede.



Nu pot sa dezvalui discutia cu domnul Becali, mi-a dat cateva sfaturi care sper sa ma ajute sa ajung un portar mare in viitor. Mi-a spus ca totul e in regula si sa-mi vad de treaba mea, ca are incredere in mine. Cand intru in poarta sa incerc sa joc cat mai simplu si sa fac meciuri bune.



Nu a fost niciun conflict (cu Gnohere), nu vreau sa discut despre acest lucru. Vreau doar sa spun ca toti colegii m-au incurajat, antrenorii m-au incurajat si mi-au spus sa trec peste ca ei sunt alaturi de mine.



Sper sa trec cat mai repede peste acest moment pentru ca nu e foarte usor. Presiunea e normala pentru ca sunt la Steaua, cel mai mare club din Romania. Nu imi pare rau deloc (ca a plecat de la Craiova). Nu am discutat cu impresarul despre aceasta chestie (o posibila plecare), dar daca domnul Becali a spus ca are incredere in mine nu am decis sa plec de aici.



A fost un meci greu, poate doar mie mi s-a parut. Repet imi pare foarte rau ca acea minge nu am reusit sa retin acea minge. Nu vreau sa mai comentez acea faza, e istorie pentru mine. Nu dau restart carierei mele, cariera mea a inceput de cand eram la Targoviste, Doamne Ajuta poate o sa ajung mai sus" a spus Andrei Vlad in conferinta de presa de astazi.