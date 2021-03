"De la 25 de milioane de euro in sus stau de vorba!" Becali vrea sa dea LOVITURA pe piata transferurilor cu Tavi Popescu! Mesajul patronului pentru noua 'perla' de la FCSB

Octavian Popescu (18 ani) este revelatia sezonului in Liga 1.

Tanarul jucator a impresionat la debutul sau in tricoul ros-albastrilor, iar prestatiile bune au fost 'premiate' cu prima sa convocare la nationala, direct la selectionata lui Adi Mutu. Popescu a fost convocat pentru meciurile din luna martie de la Campionatul European U21.

Gigi Becali a vorbit in repetate randuri despre noua 'perla' de la FCSB, iar acum, odata cu prima convocare, a tinut sa isi scoata din nou in evidenta jucatorul, cu care spera sa doboare toate recordurile de transferuri din Liga 1.

"Ati vazut cati jucatori avem acum pe la loturi? Eu zic ca este doar inceputul. O sa inceapa sa produca si academia noastra, acolo unde Vasi isi face treaba foarte bine si atunci o sa vedeti voi cati vom trimite noi pe la loturi. Exact asa isi dorea si Gica Hagi, iar acum uite ca incepem si noi sa dam la fel ca ei.

Eu am spus si o mai spun inca o data: cu Popescu asta mic vreau sa dau cel mai mare tun. Daca el se nastea in alta tara nimeni nu statea de vorba fara 100 de milioane de euro, dar la noi in Romania preturile sunt care sunt si abia eu reusesc sa obtin mai multi bani. A inceput sa vanda bine si Rotaru, dar doar eu si el.

Insa eu pentru Popescu voi sta de vorba de la 25 de milioane de euro in sus si voi cere si 20 la suta dintr-un ulterior transfer. Nu este timpul sa plece acum. Man a stat cinci ani la noi. A asteptat cinci ani ca sa ii vina randul sa prinda si el un astfel de transfer. Dar l-a prins pe unul foarte bun", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

"Trebuie sa joci pentru noi cativa ani ca sa prinzi transfer bun!"

Totodata, finantatorul ros-albastrilor a avut si un mesaj pentru jucatorul sau, caruia i-a transmis ca poate prinde un transfer similar cu cel al lui Man daca are rabdare si daca se tine de treaba.

"Octavian Popescu este la inceput de drum. Multi mi-au vorbit frumos despre el si sunt convins ca nu i se va urca la cap. Are mult de munca. Acum a prins si lotul pentru EURO si consider ca Mutu a facut o alegere buna. Este un jucator plin de calitati, iar aceasta convocare trebuie sa il responsabilizeze si mai mult. Fara munca nu faci nimic.

Ca sa prinzi un transfer bun de la FCSB trebuie sa si joci pentru noi cativa ani. Trebuie sa iti faci treaba pentru club, deoarece in mod sigur o sa ii vina randul fiecaruia pentru transfer. Nu conteaza ca te cheama, Tanase, Coman sau Morutan, trebuie sa iti faci mai inainte de toate treaba la echipa", a adaugat patronul FCSB.

Un gol si sase assist-uri are Octavian Popescu in cele 22 de meciuri jucate in tricoul ros-albastrilor in acest sezon.