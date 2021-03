"Probabil vorbea la telefon si nu a vazut asta!" Iordanescu, ATAC la adresa lui Becali inainte de FCSB - CFR Cluj! Declaratiile ironice ale antrenorului campioanei

FCSB si CFR Cluj se intalnesc in derby-ul etapei cu numarul 28 din Liga 1.

Primele doua clasate din Liga 1 se intalnesc in al doilea meci al sezonului, dupa ce campioana en-titre s-a impus cu 2-0 in meciul tur.

La conferinta de presa premergatoare meciului de pe Arena Nationala, Edi Iordanescu, care nu va sta pe banca din cauza unei suspendari, a vorbit despre cele mai recente declaratii ale lui Gigi Becali la adresa lui Kovacs.

Patronul FCSB l-a atacat pe arbitru, reamintind de meciul tur, cand ros-albastrii au reclamat un hent la Mario Camora.

"Il cunosc foarte bine pe patronul FCSB-ului, il rescpect foarte mult, a facut lucruri bune in fotbal si nu numai, a investit mult in tinerii romani, a ajutat fotbalul, au fost cluburi care au profitat de banii aia.

Ce a facut in ultima perioada face parte din strategia dansului. Nu e o intalmplare ca dupa meciul in care am fost dezavantajati cu Voluntari, a doua zi a iesit si a facut valva, a adus aminte de un episod de acum patru luni, cu hentul lui Camora, dar in aceeasi faza a fost un fault clar. Probabil domnul Becali vorbea la telefon in acel moment si n-a vazut faultul.

Am vazut ca are o lista cu arbitrii pe care nu ii doreste la meciurile echipei dansului, as vrea sa vad daca are si o lista cu arbitrii pe care ii doreste, ar fi mai simplu asa", a spus Iordanescu la conferinta de presa.

Intrebat de afirmatiile lui Becali, care a spus ca 'a facut Dumnezeu dreptate pentru hentul lui Camora' dupa ce a aflat ca Balgradean, Costache, ROndon si Debeljuh sunt indisponibili, Iordanescu a raspuns transant.

"M-a lasat fara glas afirmatia dansului, eu le doresc sanatate celor de la FCSB. Ma voi asigura ca baietii nostri stiu despre aceasta afirmatie si sper ca le vor raspunde pe teren", a adaugat Iordanescu.