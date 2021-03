Morutan, printre cei mai bine platiti 3 fotbalisti de la FCSB! Planul lui Gigi Becali pentru jucatorul dorit de Inter si Galatasaray 

In sezonul 2020/21, Olimpiu Morutan s-a remarcat drept unul dintre cei mai importanti fotbalisti de la FCSB.

Morutan este cel mai bun pasator din Liga 1, reusind 11 assist-uri in aceasta stagiune. In total, in tricoul ros-albastrilor, mijlocasul a reusit in toate competitiile 5 goluri si 12 pase de gol in acest sezon.

Gigi Becali a fost impresionat de Morutan, caruia i-a marit salariul in octombrie 2020 cu 3.000 de euro. Fotbalistul castiga acum 15.000 de euro pe luna, iar patronul echipei intentioneaza sa ii mai creasca veniturile din urmatorul sezon.

Potrivit ProSport, din august 2021, Becali ii va da lunar 17.000 de euro lui Morutan, care va ajunge la acelasi salariu ca Florin Tanase si Florinel Coman, cei mai bine platiti jucatori ai echipei.

Fotbalistul in varsta de 21 de ani, de care s-au interesat recent Inter si Galatasaray, este cotat in prezent la 1,3 milioane de euro de site-ul transfermarkt.com.

In aceasta luna, Olimpiu Morutan a fost convocat de Adrian Mutu la echipa nationala de tineret a Romaniei pentru meciurile din faza grupelor Campionatului European U21. Mijlocasul va purta numarul 10.