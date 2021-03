Gigi Becali este REGELE transferurilor in Romania! Suma URIASA incasata de finantatorul ros-albastrilor de cand a preluat clubul

Gigi Becali a reusit de-a lungul timpului sa dea lovituri importante pe piata transferurilor.

Strategia abordata de finantatorul FCSB-ului in ultimii ani de a miza foarte mult pe fotbalisti tineri a inceput sa dea rezultate.

Dennis Man a fost vandut la Parma in schimbul sumei de 13 milioane de euro, iar alti fotbalisti precum Morutan, Octavian Popescu sau Florin Tanase ar putea pleca de asemenea pe sume importante in urmatoarea perioada.

In total, de cand a preluat clubul in ianuarie 2003, Gigi Becali a incasat nu mai putin de 103.730.000 de euro, potrivit Fanatik. Daca la prima vedere suma nu pare foarte mare comparativ cu banii care se dau in campionatele puternice din Europa, pentru fotbalul din Romania reprezinta insa o adevarata avere.

Prima lovitura importanta data de Becali a fost la doar un an dupa ce a preluat echipa. In ianuarie 2004 Claudiu Raducanu era cedat la Espanyol pentru 1.5 milioane de euro.

Dupa ce a jucat semifinala Cupei UEFA in 2006, cota fotbalistilor echipei ros-albastre a crescut considerabil. Astfel, Gigi Becali a reusit sa obtina sume destul de importante in schimbul unor jucatori precum Ogararu, Radoi, Thereau, Dica sau Nesu.

Dupa o perioada mai 'saraca' sezonul foarte bun facut de FCSB in Europa League sub comanda lui Reghecampf, cand ros-albastrii au eliminat Ajax si au invins pe Chelsea, a facut ca jucatorii lui Becali sa fie apreciati in campionatele importante.

Astfel, la inceputul sezonului 2013-2014, Chiriches era cumparat de Tottenham pentru 9.5 milioane de euro. De asemenea, dupa un an, colegul sau din centrul apararii, Florin Gardos, se transfera de asemenea in Premier League, la Southampton, pentru 6.8 milioane de euro.

Inainte ca Parma sa plateasca 13 milioane de euro pentru Man, ultimele mari transferuri facute de FCSB au fost cele ale lui Nicolae Stanciu si Alex Chipciu. In vara lui 2016 cei doi erau transferati de Anderlecht. Pentru Stanciu belgienii au platit 9.7 milioane de euro, record la acea vreme pentru Liga 1, in vreme ce pentru Chipciu FCSB a primit 3 milioane de euro.