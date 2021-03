Dezvaluire INCREDIBILA a lui CTP despre un episod SOC cu Gigi Becali: "A vrut sa imi dea cu o scrumiera in cap! Au fost si amenintari cu moartea"

Cristian Tudor Popescu (64 ani) a comentat despre relatia pe care o are cu Gigi Becali.

Gazetarul roman a fost intrebat despre fotbalul din Romania, respectiv despre relatia pe care o are cu patronul FCSB, Gigi Becali. CTP a raspuns transant ca nu a tinut legatura cu finantatorul liderului din Liga 1, dezvaluind detalii de la momentul in care cei doi au fost protagonistii unui mare scandal.

Intamplarea s-a petrecut in 2002, dupa ce CTP a scris diferite materiale pe subiectul afacerilor pe care Becali le facuse cu Ministerul Apararii din Romania. Materialele l-au transformat intr-o 'tinta' pentru patronul FCSB, iar in momentul in care s-au intalnit intamplator intr-o cafenea a izbucnit scandalul.

Gigi Becali, cunoscut pentru iesirile vulcanice din trecut, l-a amenintat cu moartea pe CTP, iar din noile sale dezvaluiri, ar fi incercat sa il loveasca si cu o scrumiera.

Gazetarul nu a dorit sa mai intre in detaliile evenimentului nefericit, mentionand ca prefera sa dea uitarii acest capitol.

"Nu am niciun raport cu Gigi Becali in momentul de fata, ma mai suna acum vreo 15-20 de ani, 10 ani, ma mai suna sa ma avertizeze ca nu e bine sa ma iau de Sfintii Parinti. Sa imi spuna ca nu e bine, ca ma blesteama preotii, iar asta nu se sterge.

Nu mai amintesc despre episodul in care a vrut sa imi dea cu o scrumiera in cap, in public. S-a intamplat prin 2001, cu scandal, amenintari cu moartea, ce a fost, a fost. S-a dus. Eu uit lucrurile astea, nu le iert, dar uit", a spus Cristian Tudor Popescu in cadrul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu".