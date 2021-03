EXCLUSIV | Surprize mari pregatite de Becali pentru meciul cu CFR Cluj! Nume noi in lotul FCSB pentru derby 

FCSB si CFR Cluj se intalnesc in etapa cu numarul 28 din Liga 1.

Liderul din Liga 1 vrea sa isi consolideze pozitia in clasament si sa se impuna in fata campioanei en-titre dupa aproape doi ani fara victorie, iar pentru asta, Gigi Becali isi va trimite in teren cei mai buni jucatori.

Cu toate astea, patronul FCSB pregateste si surprize pentru echipa lui Iordanescu, astfel ca in lot au aparut doua nume noi. Din sursele www.sport.ro, David Kecskes si Ciprian Timis au fost inclusi in lotul lui Toni Petrea pentru meciul de pe Arena Nationala.

David Kecskes (16 ani) este atacant la echipa U17 a ros-albastrilor si a fost convocat in premiera in echipa lui Petrea. Tanarul jucator a fost adus de la Kinder Sangeorgiu de Mures si a jucat primul meci la Academia ros-albastrilor in august 2019.

De cealalta parte, Ciprian Timis (19 ani) joaca pe postul de mijlocas central si a fost adus in 2017 de ros-albastri de la Ardealul Cluj. Tanarul jucator a evoluat pentru echipa a doua a FCSB-ului, iar in toamna a adus victoria echipei sale in derby-ul cu Dinamo 2, dupa ce a marcat in minutul 88, la scorul de 1-1.

Aducerea celor doi la echipa mare vine la o saptamana dupa ce Gigi Becali a mai adus un jucator de la a doua echipa, pe atacantul Andrei Istrate, trimis in teren in meciul cu UTA si inlocuit cu 6 minute inainte de finalul meciului.

Patronul FCSB a fost intens criticat pentru umilinta la care l-a supus pe tanarul atacant, care reusise sa inscrie pentru FCSB la debut, in toamna, in meciul cu Poli Iasi, pierdut de ros-albastri cu 2-5.