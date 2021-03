Se pregateste o noua 'tradare' pe axa FCSB - CFR Cluj?! Edi Iordanescu anunta ca vrea sa dea LOVITURA: "Ii facem o oferta de nerefuzat!" Starul lui Becali pe care il vrea in Gruia

FCSB si CFR Cluj se intalnesc in derby-ul etapei cu numarul 28 din Liga 1.

Edward Iordanescu a comentat tactica lui Gigi Becali dinaintea meciurilor importante, dupa ce au reaparut zvonuri pentru un posibil interes al FCSB-ului pentru Andrei Burca.

Intrebat de metoda prin care patronul FCSB alege sa isi anunte interesul pentru jucatorii echipelor rivale, antrenorul campioanei a raspuns transant, iar apoi a recurs la tactica finantatorului, anuntand ca a pus ochii pe unul dintre jucatorii lui Petrea.

"Sunt obisnuit cu zvonurile, nu cred ca mai au impact, aveau la un anumit moment. Mi-ar fi si mie usor sa spun ca sunt multi jucatori de la FCSB care sunt pe placul meu pentru ca sunt jucatori valorosi, tineri, sunt talentati. Cred ca majoritatea nu sunt accesibili pentru ca sunt legati contractual, au cote foarte bune de piata, dar probabil sunt disponibili pentru piata externa.

Dar este un jucator care si mie imi place foarte mult de la FCSB. Nu este accesibil acum, dar stiu ca in scurt timp va fi accesibil si cred ca voi apela la conducerea noastra, poate face un efort peste putin timp sa ii facem o oferta de nerefuzat, sa vina la CFR. Pana la urma este un lucru normal si legal, piata e deschisa si e libera", a spus Edward Iordanescu la conferinta de presa.

Jucatorul despre care Edward Iordanescu a mentionat ar fi chiar Florin Tanase (26 ani) capitanul ros-albastrilor si golgheterul din Liga 1. Despre Tanase se stie deja ca nu a ajuns la o intelegere cu patronul pentru prelungirea contractului, asteptand o oferta interesanta din strainatate.

Pentru a putea lua bani pentru el, Becali ar trebui sa il vanda in vara in cazul in care refuza in continuare sa semneze prelungirea. Altfel, in iarna ar intra in ultimele sase luni de contract si ar putea pleca liber in sezonul urmator.

In cazul in care ar reusi sa il transfere pe Tanase, CFR ar da a doua astfel de lovitura, dupa ce sezonul trecut l-a transferat pe Cristi Balgradean.