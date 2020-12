"Crezi ca mai ieseai de acolo cu geaca aia pe tine?!" Atac DUR al PCH la adresa lui Serdean dupa declaratiile facute la finalul meciului

Continua tensiunile la Dinamo intre suporterii-actionari si oamenii lui Cortacero!

Fanii lui Dinamo s-au revoltat la meciul cu CFR Cluj cand l-au vazut pe presedintele executiv, Dorin Serdean ca a ajuns la stadion. Acestia au incercat sa il evacueze pe cel care le ia apararea spaniolilor in razboiul cu suporterii.

Dupa ce Serdean a anuntat ca a facut plangerea la politie din cauza fanilor, suporterii din PCH au venit cu un comunicat in care il ataca pe presedintele executiv al clubului.

"La oficiala, nu oriunde. Ce daca nu sunt pe lista. Teparii au carti de vizita in care si-au dat functii inalte prin club. Arati o cartea de vizita pe care scrie ca esti presedinte si te saluta toata lumea in pozitie de drepti. Ai intrare, se deschid usile.

Cum ar fi sa spuna si Toma Sapasu despre noi, la fel ca Serdean, ca suporterii lui Dinamo nu au cei asa sapte ani de-acasa?!!

Oare ce a mai invatat Serdean de la mentorul sau, Toma Sapasu? Acel Toma la care se plangea ca nu are somn si bantuie pe strazi. Cel pe care se facea ca nu-l mai cunoaste.

Serdean are smecheria lui cand trebuie sa treaca de o poarta. Si tupeu cat carul.

Si-a tras pe el geaca de iarna de la Macron, ca sa treaca mai usor de controlul de la intrare.

A facut galagie, incercand sa afle cine l-a taiat de pe lista?

Vorba lui Remus Rere: ”Danciulescu te-a taiat de pe lista. Cel pe care l-ai dat afara in prima zi. Eu sunt Danciulescu. Noi toti te-am taiat de pe lista. NOI suntem Danciulescu. Iar tu esti doar o mizerie...”

S-a plans ca n-a putut sa vada meciul in liniste din cauza unor suporteri. Pai baietii cumparasera cate 10-20 de bilete fiecare si tu, care intri fara bilet, te plangi ca n-ai loc de ei?

Ii mai si ameninti cu politia...

”Aseara parca zici ca eram in codru, iar acolo se intamplau acte de haiducie la adresa mea. Dar lucrurile nu vor ramane asa.

Am facut plangere la politie si pentru alte actiuni facute de acesti fani la adresa mea si voi face si dupa evenimentele de aseara.”

Mumuliga, tu stii ce-s alea ”acte de haiducie”? Tu stii ce faceau haiducii cand prindeau unul ca tine? Creza ca daca dadeai ochii cu niste haiduci, mai ieseai de-acolo cu geaca aia pe tine?

Suntem tare curiosi ce ti-ai imprimat si tu pe cartea de vizita.

Si abia asteptam sa predai echipamentul. S-ar putea sa scoatem la licitatie geaca aia, ca sa mai platim din datorii pe unde ati dormit si pe unde ati mancat fara sa achitati.

Sau poate o dam de pomana. ...Pomana Porcului", se arata in comunicatul DDB.