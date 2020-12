Problemele lui Dinamo sunt cunoscute si in Belgia! Aleix Garcia a vorbit deschis pentru presa de acolo despre situatia de la club: "Antrenorul a plecat, e un dezastru financiar!"

In ciuda rezultatelor bune din ultima perioada, situatia de la Dinamo este departe de a se rezolva.

Fotbalistii inca nu au fost platiti, iar nimeni din club nu mai are incredere in promisiunile facute de conducerea spaniola. Borja Valle, Isma Lopez si Alexander Gonzalez au plecat deja de la club, alaturi de antrenorul Cosmin Contra, iar alti fotbalisti adusi in vara se pregatesc de asemenea sa paraseasca echipa.

Fotbalistul adus de la Manchester City, Aleix Garcia, a vorbit in presa din Belgia despre situatia pe care o intampina la Dinamo. Garcia a vorbit despre experienta din Romania si se plange de problemele financiare ale clubului.

"Le-am spus raspuns negativ mai multor echipe si am ales sa merg la Dinamo. Se infiintase aici un proiect cu o filosofie spaniola si ma cunosteam deja cu o parte dintre jucatori. M-am adaptat foarte usor in Romania, iar oamenii s-au comportat foarte frumos cu mine. Prietena mea este din Moldova, asa ca stie limba.

Salariile nu au mai fost platite de mult timp. Oamenii care lucreaza la club sunt in aceeasi situatie. Am pierdut deja din fotbalisti, iar altii vor pleca de la club in scurt timp. Antrenorul a decis si el sa plece, traim intr-un adevarat dezastru financiar. Eu sunt un jucator caruia ii place sa mearga pana la capat, dar daca situatia va fi la fel, totul devine mult mai dificil.

Nu mai avem incredere in conducere, fac multe promisiuni pe care nu si le tin. Avem si noi familii si obligatii!", a spus Aleix Garcia pentru nordeclair-mouscron.sudinfo.be.