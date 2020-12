Se pulverizeaza lotul lui Dinamo? Aproape toti titularii "cainilor" sunt pe picior de plecare

Dinamo va mai juca in actuala formula doar meciul cu Academica Clinceni, de duminica.

Dupa ce s-au despartit de antrenorul principal Cosmin Contra, preparatorul fizic Javi Reyes, antrenorul cu portarii Leo Fuentes si de fotbalistii Borja Valle, Isma Lopez, Rene Hinojo, Alex Gonzalez si Abdoulaye Ba, plus directorul general Alejandro Couto si directorul sportiv Rufo Callado, Dinamo poate trece printr-o transformare totala la nivelul bancii tehnice si al lotului de jucatori. Din datele obtinute de Sport.ro, antrenorul secund Ionel Gane urmeaza sa paraseasca si el echipa la finalul acestei saptamani, de pregatirea echipei in perioada de iarna si in partea a doua a sezonului urmand sa se ocupe Dario Bonetti si Iulian Mihaescu.

De asemenea, lotul de jucatori urmeaza sa se pulverizeze si sa fie refacut din temelii. Tomas Mejias si Juan Camara urmeaza sa se intoarca la Middlesbrough si Jagiellonia Bialystok, cluburile de unde fusesera imprumutati, in timp ce Aleix Garcia are mai multe oferte din primele doua ligi spaniole si din Belgia. Deian Sorescu este dorit de CSU Craiova si de echipe din liga secunda italiana, Paul Anton este curtat de CFR Cluj, in timp ce Adam Nemec are mai multe oferte din Liga 1, Slovacia si liga secunda germana. De asemenea, Diego Fabbrini este dorit de cluburi romanesti si din Serie B, in timp ce Janusz Gol s-ar putea intoarce in campionatul Poloniei, daca nu se rezolva problemele financiare de la Dinamo. Capitanul Puljici este tatonat si el de formatii din Croatia si Rusia. Toti jucatorii pot pleca gratis, pentru ca clubul a acumulat deja 3-4 luni de restante financiare.

Fara infuzia de capital anuntata de Pablo Cortacero, noua strategie de functionare si de transferuri a clubului urmeaza sa fie stabilita de Constantin Eftimescu si Cornel Talnar, dupa o consultare cu liderii programului DDB si dupa cautarea unor sponsori cu dare de mana. In orice caz, oficialii vor fi nevoiti sa ii reactiveze pe Andrei Sin, Robert Moldoveanu, Andreas Mihaiu, Ionut Serban si Giani Cretu, jucatori excomunicati de Cosmin Constra si trimisi sa joace la echipa secunda, din Liga 3, in timp ce imprumutatii Daniel Popa, Mihai Neicutescu (Chindia), Alin Dudea (CSM Resita) si Stefan Fara (Farul) ar putea sa fie rechemati in Stefan cel Mare. Pe langa promovarea altor fotbalisti tineri de la Dinamo 2, noua conducere ar trebui sa caute jucatori liberi de contract, care sa accepte salarii de 3-4.000 de euro, pe luna sau sa imprumute fotbalisti de la alte cluburi din Liga 1 si din strainatate.

Cum ar arata primul "11" al lui Dinamo, format doar din jucatorii care raman la echipa: Esanu - Bejan, R. Grigore, Ehmann, A. Radu - Rauta, Achim - Mihaiu, Bani (Borcea), Moldoveanu - Gueye (Magureanu)