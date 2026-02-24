NEWS ALERT Saudiții aruncă bomba: Șumudică, la un pas de lovitura la care nici nu visa!

Amir Kiarash
Amenințat cu demiterea de la Al-Okhdood, tehnicianul român, în vârsta de 54 de ani, a primit o veste incredibilă, în această dimineață.

Marius Șumudică tocmai a ajuns la 8 înfrângeri în 11 partide la Al-Okhdood, însă procentajul său catastrofal, de 72% în dreptul meciurilor pierdute, poate fi îmbunătățit, în mod nesperat.

Aseară, echipa românului a fost răpusă de Al-Fateh, în deplasare, scor 1-2. Atât în timpul meciului, cât și la final, Șumudică s-a legat de arbitraj. Degeaba, după cum Sport.ro a demonstrat aici.

Spre norocul tehnicianului român, șefii săi și-au îndreptat atenția în altă parte. Spre echipa adversă, mai precis. Și au descoperit o situație care poate întoarce rezultatul meciului în favoarea celor de la Al-Okhdood.

Presa arabă anunță: Al-Fateh a folosit un fotbalist fără drept de joc!

În urma cu câteva minute, presa locală a dezvăluit o știre-bombă pentru Saudi Pro League. Concret, atacantul Fahad Al Zubaidi (foto, sus, 24 de ani), integralist aseară în meciul Al-Fateh – Al-Okhdood, n-ar fi avut drept de joc!

Clubul Al-Okhdood va solicita câștigarea meciului cu Al-Fateh la masa verde. Al-Zubaidi, prezent pe teren aseară, n-ar fi avut drept de joc din cauza cumului de cartonașe. Clubul Al-Okhdood a trimis deja documentele necesare către Federația de Fotbal, demonstrând că Al-Zubaidi a evoluat, luni, deși se afla în stare de suspendare. Chiar datele disponibile pe pagina Saudi Pro League arată că Al-Zubaidi adunase patru cartonașe galbene, în partidele anterioare. Ceea ce înseamnă că ar fi trebuit să stea pe tușă un meci. Al-Okhdood speră acum să ia punctele din meciul cu Al-Fateh în urma acestui caz“, a explicat presa arabă.

Și, într-adevăr, din datele disponibile pe internet reiese că atacantul Fahad Al Zubaidi a încasat un cartonaș galben, etapa trecută, în meciul cu Al-Ettifaq, pierdut cu 3-4. Înainte de acest „galben“, vârful de la Al-Fateh mai primise trei avertismente, în meciurile cu Al-Fayha (25 ianuarie), cu Al-Shabab (3 ianuarie) și cu Al-Taawon (7 noiembrie), toate în campionat.

