Marius Șumudică tocmai a ajuns la 8 înfrângeri în 11 partide la Al-Okhdood, însă procentajul său catastrofal, de 72% în dreptul meciurilor pierdute, poate fi îmbunătățit, în mod nesperat.

Aseară, echipa românului a fost răpusă de Al-Fateh, în deplasare, scor 1-2. Atât în timpul meciului, cât și la final, Șumudică s-a legat de arbitraj. Degeaba, după cum Sport.ro a demonstrat aici.

Spre norocul tehnicianului român, șefii săi și-au îndreptat atenția în altă parte. Spre echipa adversă, mai precis. Și au descoperit o situație care poate întoarce rezultatul meciului în favoarea celor de la Al-Okhdood.