Obișnuit cu ringul încă din urmă cu 20 de ani, Cornel Păsat își va înfruta bunul prieten, Kamara.

RXF | Cornel Păsat - Kamara, ora 20:00, LIVE pe VOYO!

„Noi suntem prieteni înainte de meci și sper să fim prieteni și după meci, să nu se schimbe nimic”, a spus Cornel Păsat.

Păsat nu se teme să lupte și accidentat, în gala care va fi marți de la 20:00, pe VOYO.

”Intru iarăși cu un mic dezavantaj. Nu am tunurile întregi. Am bicepșii amândoi lipsă la brațe, dar asta nu mă împiedică să boxez”, a mai spus Păsat.