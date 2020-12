Dezvaluiri COMPLETE despre DEZASTRUL de la Dinamo: "Daca va zic ce-am gasit aici..." Serdean, distrus dupa meci! Cati bani a bagat Cortacero in club

Presedintele Serdean a trecut prin momente penibile la sosirea la stadion. A avut probleme sa intre la meci.

Serdean i-a convins cu greu pe stewarzi sa-l lase in loja. Oficialul e cu moralul la pamant, dupa ce fanii i-au cerut sa plece in mai multe randuri. Serdean sustine ca Pablo Cortacero a investit 550 000 de euro pana acum si asigura ca problemele lui Dinamo se vor rezolva. Inca sef la Dinamo, Serdean ameninta cu dezvaluiri.

"E de cativa ani situatia asta, nu de acum. Nu vreau sa discut de lucrurile astea... Sa ne gandim ca vine Craciunul, e o sarbatoare a bucuriei, asta ar fi trebuit sa fie. Am pierdut un meci, n-am aratat foarte bine... Nicio fapta buna nu ramane nepedepsita. E usor sa aduci pe cineva, sa-ti dea 300 000 in vara fara sa calce vreodata in Romania, sa acopere gauri facute de altii, apoi sa mai aduca 250 000 de euro si acum sa fie numit in tot felul.

E usor sa numesti pe cineva in toate felurile, sa fii gasit tapul ispasitor dupa ce aduci bani. Am gasit o situatie... o rusine de situatie, financiar, sportiv, economic. Nu e de acum, e de ani de zile. Nimeni nu si-a asumat-o. Daca a venit cineva care chiar a dat niste bani si are intentii bune... Incerc sa ma fac inteles cat de mult se poate. Se va rezolva situatia de la Dinamo. Alex Couto nu stiu daca mai e aici. Conteaza daca am mai vorbit cu Cortacero? Sunt cateva sute de mii de suporteri dinamovisti in Romania, si eu sunt un suporter si am fost dezamagit de ani de zile si imi era rusine.

Mi-am asumat ceva, pana la urma. Daca asa a iesit, asta e situatia. Daca asa inteleg unii oameni sa se comporte... Nu intelegem ca exista niste ierarhii, niste legi in tara asta. Dincolo de cei 7 ani de acasa, de bunul simt. Sunt 550 000 de euro pe care cineva i-a dat la Dinamo. Daca nu ar fi existat din spate probleme, ar mai fi existat situatia asta? Vreti sa vorbim despre ce am gasit eu la Dinamo? O sa va spun!", a spus Serdean.