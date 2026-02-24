VIDEO EXCLUSIV Radu Drăgușin, personaj principal într-un moment din derby-ul cu Arsenal care arată starea precară a clubului Tottenham

Radu Drăgușin, personaj principal într-un moment din derby-ul cu Arsenal care arată starea precară a clubului Tottenham Premier League
Alexandru Hațieganu
Radu Drăgușin apare ca personaj important într-un videoclip controversat, care s-a viralizat pe rețelele sociale.

Igor Tudor Tottenham Arsenal Premier League radu dragusin
Exceptând faza golului trei înscris de Arsenal, prin recordmenul Eberechi Eze, Radu Drăgușin nu a dezamăgit în derby-ul nordului Londrei, chiar dacă, per total, echipa sa a făcut-o, într-un rezultat 1-4 înregistrat pe teren propriu, care confirmă discrepanța valorică dintre cele două grupări ale nordului Londrei.

Internaționalul român a respins convingător mai multe mingi periculoase, din careu, în prima repriză a meciului transmis exclusiv de VOYO, arătând o prezență de spirit mai mare decât mulți alți coechipieri.

Radu Drăgușin și / sau Micky van de Ven, în vizorul noului antrenor, Igor Tudor

În aceeași primă parte a jocului, noul antrenor, Igor Tudor, s-a viralizat, printr-o reacție care a adunat peste 2,5 milioane de vizualizări doar la o postare pe Facebook.

În videoclip, Igor Tudor este observat strigând în direcția fundașilor centrali Radu Drăgușin și Micky van de Ven și făcându-le semn să urce linia defensivă.

„Igor Tudor a fost văzut lătrând comenzi la linia defensivă, în prima repriză a derby-ului nordului Londrei,” este maniera în care Football London a descris această situație.

Este neclar dacă Igor Tudor a vorbit cu Radu Drăgușin ori cu Micky van de Ven, sau chiar cu amândoi, în același timp, dar cert este că fundașul olandez a privit scurt în direcția tehnicianului, după care s-a uitat înspre Radu Drăgușin; din această decizie reiese, în ochii fanilor Tottenham, o posibilă stare de tensiune, între antrenorul Igor Tudor și fundașul Radu Drăgușin.

Drăgușin, ajuns la 31 de meciuri în Premier League. Mai are 10 de bifat până la depășirea longevității arătate în Serie A

Notat cu 6,6 de WhoScored, punctaj influențat de greșelile care au condus către golul trei al „tunarilor”, internaționalul român prinde formă într-o echipă aflată în plin declin, la doar patru puncte distanță de concurenta din Londra, West Ham United - clasată pe locul 18, primul care trimite în eșalonul secund al fotbalului englez.

În ciuda erorilor comise, Radu Drăgușin a ajuns la 31 de partide jucate în Premier League și mai are zece apariții de bifat pentru a depăși numărul jocurilor disputate în Serie A din Italia.

