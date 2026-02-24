Exceptând faza golului trei înscris de Arsenal, prin recordmenul Eberechi Eze, Radu Drăgușin nu a dezamăgit în derby-ul nordului Londrei, chiar dacă, per total, echipa sa a făcut-o, într-un rezultat 1-4 înregistrat pe teren propriu, care confirmă discrepanța valorică dintre cele două grupări ale nordului Londrei.

Internaționalul român a respins convingător mai multe mingi periculoase, din careu, în prima repriză a meciului transmis exclusiv de VOYO, arătând o prezență de spirit mai mare decât mulți alți coechipieri.

Radu Drăgușin și / sau Micky van de Ven, în vizorul noului antrenor, Igor Tudor

În aceeași primă parte a jocului, noul antrenor, Igor Tudor, s-a viralizat, printr-o reacție care a adunat peste 2,5 milioane de vizualizări doar la o postare pe Facebook.

În videoclip, Igor Tudor este observat strigând în direcția fundașilor centrali Radu Drăgușin și Micky van de Ven și făcându-le semn să urce linia defensivă.

„Igor Tudor a fost văzut lătrând comenzi la linia defensivă, în prima repriză a derby-ului nordului Londrei,” este maniera în care Football London a descris această situație.

Este neclar dacă Igor Tudor a vorbit cu Radu Drăgușin ori cu Micky van de Ven, sau chiar cu amândoi, în același timp, dar cert este că fundașul olandez a privit scurt în direcția tehnicianului, după care s-a uitat înspre Radu Drăgușin; din această decizie reiese, în ochii fanilor Tottenham, o posibilă stare de tensiune, între antrenorul Igor Tudor și fundașul Radu Drăgușin.