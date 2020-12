Nu e prima data cand Serdean si fanii lui Dinamo sunt in conflict! Ce a declarat oficialul clubului dupa incidentele de joi seara: "Am facut plangere la politie!"

Presedintele executiv al lui Dinamo, Dorin Serdean, a intrat in conflict cu fanii dupa partida cu CFR Cluj de joi seara.

Dorin Serdean i-a criticat pe fanii lui Dinamo deoarece acestia nu apreciaza lucrurile pe care Pablo Cortacero le-a facut pentru club de la sosirea in Romania. Potrivit lui Serdean, finantatorul spaniol ar fi investit pana acum la club 550.000 de euro si cauta in continuare solutii pentru a rezolva problemele de la Dinamo.

Fanii lui Dinamo nu au fost asa bucurosi de declaratiile lui Serdean, iar cand l-au vazut prezent la meciul cu CFR au incercat sa-l evacueze din incinta stadionului. Dupa incidentele de joi seara, Serdean a declarat ca a facut plangere la politie si a transmis ca nu e prima oara cand este in conflict cu suporterii.

"Am facut plangere la politie si pentru alte actiuni facute de catre acesti fani la adresa mea si voi face si dupa evenimentele de aseara. Au venit noaptea, acum ceva timp, la usa hotelului meu si au batut, adresand tot felul de amenintari. Ce inseamna asta domnilor?

Suntem in 2020, asa am ajuns in Romania? Aseara inca de la inceput am avut probleme la stadion. Nu eram lasat sa intru, dar cei de la poarta nu imi spuneau de la cine vine ordinul asta.

Eu am vrut sa ajut Dinamo, nici eu nu mi-am luat salariul. Tot se vorbeste de prime date de suporteri. Este de apreciat acest gest, dar vreau sa stiti ca acele prime sunt date catre club sub titlu de imprumut, iar scadenta este pana la 31 ianuarie 2021", a declarat Dorin Serdean pentru ProSport.