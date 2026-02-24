Argentinianul este aproape de plecarea de la Atletico Madrid. Chiar dacă mai sunt patru luni până la perioada de mercato din vară, ofertele ”curg” pe adresa clubului pentru atacantul sud-american.

După Barcelona, și Arsenal a intrat ”în cursa” pentru transferul campionului mondial și este gata să ofere o sumă fabuloasă. ”Tunarii” au trimis deja o primă ofertă, refuzată de Atletico.

Arsenal a trimis o ofertă de 120 de milioane de euro pentru Julian Alvarez

Potrivit spaniolilor de la AS, suma totală pe care Arsenal a vrut s-o ofere pentru a-l transfera pe Alvarez a fost de 120 de milioane de euro. Este vorba de un ”pachet”, care ar fi inclus și bonusuri, în funcție de performanețele echipei sau cifrele atacantului pe Emirates.

În cele din urmă, Atletico a spus ”pas”, astfel că viitorul lui Alvarez este pus sub semnul întrebării. Oricum, sunt șanse mici ca acesta să-și continue cariera la actuala sa echipă și din sezonul următor.

Alvarez este evaluat de site-urile de specialitate la 100 de milioane de euro, iar pentru Atletico Madrid a strâns 92 de partide, reușind să înscrie 42 de goluri și să ofere alte 14 pase decisive.

75 de milioane de euro plătea Atletico Madrid pentru a-l transfera de la Manchester City pe atacantul argentinian care rivaliza cu Erling Haaland pentru postul de atacant al ”cetățenilor”.

Atletico Madrid poate încheia sezonul cu un trofeu

Atletico Madrid are 48 de puncte și este departe de primele poziții, ocupate de rivalele Barcelona (61) și Real Madrid (60). Echipa lui Diego Simeone luptă pentru accederea în UEFA Champions League din ”TOP 4”, dar are șanse mari să câștige și Copa del Rey în acest sezon.

În prima manșă din semifinalele Cupei, Atletico a spulberat-o pe Barcelona, scor 4-0, și are prima șansă pentru accederea în ultimul act al competiției.