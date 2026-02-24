FCSB s-a apropiat la trei puncte de zona play-off-ului. Este acum pe locul șapte și este obligată să câștige meciurile rămase pentru a mai spera la o clasare în ”TOP 6”.

Discursul lui Gigi Becali de la finalul partidei i-a lăsat lui Florin Prunea, fostul mare internațional, o ”portiță” pentru a-l lua din nou la rost pe Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, pe care l-a făcut praf și zilele trecute.

Florin Prunea l-a desființat pe Meme Stoica

Fostul portar consideră că MM Stoica nu a avut nicio contribuție la trofeele câștigate de FCSB, având în vedere că Gigi Becali este cel care controlează totul la echipă.

”Nu are nicio performanță managerială, pentru că nu face nimic, el doar execută. Ce performanță managerială? A mai adus un jucător? Ai văzut ce i-a făcut Gigi Becali aseară? Ciocul mic... Aseară, în direct, a zis: ”ciocul mic, fermoar la bot, că nu comandă Meme Stoica”. Ce performanță managerială are Meme Stoica?

Ciocul mic, că nu comandă el, el execută. La schimbări e perfect, când îl sună...”, a spus Florin Prunea, potrivit Iamsport.ro.

Ce a declarat Becali: ”Nu dă MM ordine, eu dau”

”El i-a interzis lui Târnovanu să facă șiretlicurile să nu tragă de timp. La MM e problema lui. Eu sunt patronul echipei.

Să stea pe jos până se face schimbarea. E ordin. MM nu are opinia mea, e mai diplomat. Nu el dă ordine, eu dau”, a declarat Becali, la Digi Sport.