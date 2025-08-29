Universitatea Craiova a avut un start perfect, în acest început de sezon.



"Mai vrem să aducem încă doi jucători până la finalul campaniei de transferuri"

Echipa antrenată de Mirel Rădoi ocupă primul loc în Liga 1, după disputarea a șapte etape. "Leii din Bănie" au acumulat 19 puncte, fiind urmați de Rapid (15p), UTA Arad (13p), FC Botoșani, FC Argeș și Dinamo (12p). Echipa va evolua direct în faza grupelor Cupei României și s-a calificat în Faza Ligii în Conference League.



Cu stabilitate la nivelul băncii tehnice, Craiova a construit un lot care poate lupta pentru toate cele trei trofee. Singurule posturi unde nu are încă dubluri sunt cele de fundaș dreapta (Vasile Mogoș e singurul fundaș dreapta de meserie) și de extremă stânga (Paradela e în recuperare după o ruptură de ligamente încrucișate). Staff-ul tehnic a improvizat cu succes, folosind un sistem de joc diferit și reprofilând alți jucători pe aceste poziții.



În acest moment, clubul-fanion al Olteniei se află în discuții cu mai mulți jucători din Liga 1 și din străinătate, care să completeze lotul. "Ne dorim campionatul. L-am pierdut pe cel din 2020 și sperăm să nu-l mai ratăm acum. Mai vrem să aducem încă doi jucători până la finalul campaniei de transferuri. Noi nu facem calcule, așteptăm să vedem ce bani intră, ca să știm ce cheltuim", a declarat finanțatorul Mihai Rotaru.



Lotul echipei CSU Craiova, în acest moment:

Portari - Silviu Lung, Laurențiu Popescu, Pavlo Isenko, Matei Goga

Fundași dreapta - Vasile Mogoș

Fundași centrali - Juraj Badelj, Oleksandr Romanchuk, Nikola Stevanovic, Darius Fălcușan

Fundași stânga - Nicușor Bancu, Florin Ștefan

Închizători - Alexandru Crețu, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Anzor Mekvabishvili

Mijlocași centrali - Samuel Teles, David Matei

Mijlocași centrali ofensivi - Alexandru Cicâldău, Lyes Houri, Luca Băsceanu

Extreme stânga - Luis Paradela

Extreme dreapta - Ștefan Bairam, Carlos Mora, Mihnea Rădulescu

Atacanți centrali - Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba, David Barbu

Foto - Getty Images

