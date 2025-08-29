Va fi prima calificare în faza grupelor/ligii

Cele mai bune rezultate din istoria participărilor europene ale echipei oltene în cupele europene au fost în perioada în care acesta se desfășurau într-un alt mod, cu tururi și nu cu grupe/faze. Atunci au ajuns Costică Ștefănescu &co. în semifinalele Cupei UEFA și în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni.



Ultima participare în competițiile continentale, înainte de scindarea mărcii și palmaresului și reînființarea CSU Craiova, a fost în sezonul 1990-1991, când "leii" au întâlnit pe Partizani Tirana (1-0, 1-0 / turul 1 preliminar) și Borussia Dortmund (0-3, 0-1 / turul 2 preliminar) în Cupa UEFA. În noul format al cupelor europene (Champions League, Europa League, Conference League), Craiova a avut șapte încercări de a ajunge în faza grupelor/ligii, dar abia în acest an a reușit să facă pasul către faza principală a Conference League.



Cele mai bune participări ale Craiovei în cupele europene:

1979-1980 - Cupa UEFA / turul al treilea / 1-0 și 0-2 cu Borussia Monchengladbach

1981-1982 - Cupa Campionilor Europeni / sferturi de finală / 0-2 și 1-1 cu Bayern Munchen

1982-1983 - Cupa UEFA / semifinală / 1-1 și 0-0 cu Benfica Lisabona

1984-1985 - Cupa UEFA / turul al treilea / 2-0 și 0-4 cu Zeljeznicar Sarajevo



Participările echipei în cupele europene, după reînființarea echipei:

2017-2018 - Europa League / 0-1 și 0-2 cu AC Milan (turul 3 preliminar)

2018-2019 - Europa League / 1-1 și 1-3 cu RB Leipzig (turul 3 preliminar)

2019-2020 - Europa League / 3-2 și 3-2 cu Sabail (turul 1 preliminar), 0-0, 0-0, 3-1 d.l.d. cu Honved (turul 2 preliminar), 0-1 și 1-1 cu AEK Atena (turul 3 preliminar)

2020-2021 - Europa League / 1-2 cu Locomotive Tbilisi (turul 1 preliminar)

2021-2022 - Conference League / 0-0 și 0-1 cu KF Laci (turul 2 preliminar)

2022-2023 - Conference League / 1-1 și 3-0 cu Vllaznia (turul 2 preliminar), 3-0 și 0-1 cu Zorya Luhansk (turul 3 preliminar), 1-1, 2-2, 3-4 d.l.d. cu Hapoel Beer Sheva (play-off)

2024-2025 - Conference League / 3-2 și 0-2 cu NK Maribor (turul 2 preliminar)

2025-2026 - Conference League / 4-0 și 1-2 cu FK Sarajevo (turul 2 preliminar), 3-0 și 3-4 cu Spartak Trnava (turul 3 preliminar), 3-1 și 2-1 cu Istanbul Bașakșehir (play-off) / calificare în Faza Ligii (League Phase)

