La finalul unui meci de vis, antrenorul Mirel Rădoi a surprins pe toată lumea cu un discurs neașteptat, în care și-a cerut iertare propriilor jucători.



Deși oltenii s-au impus cu 5-3 la general și au produs una dintre cele mai mari performanțe din istoria recentă a clubului, Rădoi a mărturisit că a greșit în abordarea mentală a dublei manșe. Tehnicianul a recunoscut că a pus prea mult accent pe forța adversarului, subestimându-și, involuntar, propria echipă.



"Trebuie să spun ceva. Din dorința de a-i păstra concentrați și a-i face să înțeleagă valoarea adversarului, cred că am făcut o mare greșeală. Cred că e posibil să îi fi subestimat pe jucătorii mei. Trebuia să punem mai mult accent pe noi și nu pe adversar. Mi-am cerut scuze față de ei", a transmis Rădoi la finalul partidei.



Urmează transferuri în Bănie



Chiar și după golul primit rapid, în minutul 7, de la Davie Selke, Rădoi a mărturisit că a rămas calm. "Nu am avut nicio emoție nici la 0-1. Le-am zis că dacă au probleme, să se uite la mine la margine", a mai spus tehnicianul.



Calificarea în grupele Conference League aduce și planuri de viitor. Antrenorul a anunțat că echipa se va întări pentru a face față pe trei fronturi. "Avem nevoie de un atacant, de un fundaș central și un număr 6 sau un fundaș central care poate fi și număr 6", a punctat Rădoi.



Antrenorul Craiovei le va oferi jucătorilor o noapte liberă pentru a sărbători: "Îi las să petreacă până mâine dimineață. Am mutat antrenamentul pe seară".



Universitatea Craiova a revenit spectaculos după golul turcilor. Alexandru Cicâldău (9'), Ștefan Baiaram (27') și nou-intratul Steven Nsimba (81') au marcat golurile unei victorii istorice, care îi duce pe olteni pentru prima dată într-o grupă europeană.

