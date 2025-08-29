La finalul meciului, Mirel Rădoi a dezvăluit detalii din culise și a vorbit, în premieră, despre vânzarea celui mai important fotbalist al liderului din Superligă.

Nevoit să joace cu infiltrații, Baiaram a punctat în prima repriză din pasa lui Nicușor Bancu și a completat o perioadă în care s-a dovedit cel mai bun jucător de atac al echipei sale. Surprinzător, antrenorul "juveților" a transmis semnale legate de un potențial transfer al vedetei echipei: "Acum sper să îl vindem, după meciul din seara asta sper să-l vindem", a spus Rădoi, la interviul de după meci.

Tactica din spatele folosirii lui Baiaram

Trecut la rândul său prin multe momente dificile de-a lungul carierei de jucător, tehnicianul de pe "Ion Oblemenco" a dezvăluit cum au decurs zilele premergătoare returului cu Bașakșehir: "A vrut să joace, a fost dorința lui, noi am zis că nu putem. Sunt în situația în care, ca fost jucător, am fost manipulat emoțional să pot să joc și când nu puteam s-o fac. Știu ce au însemnat după aceea pentru mine două operații la genunchi. Nu vreau să fiu în această situație și, de fiecare dată când jucătorii simt ceva, trebuie să decidă singuri cu doctorul. Nu vreau ca mai târziu în carieră să sufere în carieră din cauza unui meci sau din cauza cerinței mele", a punctat Rădoi.

La scurt timp, a fost completat de atacantul aflat în cea mai bună formă a carierei:

"Da, e cea mai frumoasă seară de când m-am apucat de fotbal. Am scris o pagină de istorie şi sunt fericit pentru toată lumea, tot oraşul a vrut să ne calificăm.

Da, am vorbit cu Mister (n.r. - Mirel Rădoi), ne-am gândit că e mai bine să nu le arătăm imagini că sunt apt. Mă bucur că ne-a ieşit şi că ne-am calificat.

Ieri n-am făcut antrenament cu băieţii, azi am jucat cu injecţii şi cu un bandaj. Am zis că mai mult de 45 de minute nu pot juca, dar mă bucur că n-am avut dureri şi am putut mai mult.

După ce iau şi titlul cu Universitatea Craiova după care pot zice că sunt un om împlinit, apoi pot să mă gândesc la altele".

Dragomir îl cotează la 10 milioane de euro



Ascensiunea programată a lui Baiaram nu e întâmplătoare, iar evoluțiile constant bune l-au transformat, în ultimul timp, într-un fotbalist interesant pentru echipele din Vest. Pentru Dumitru Dragomir, prețul corect al starului oltean e în jurul a zece milioane de euro:

"Baiaram de la Craiova m-a impresionat. E fotbalist de bani mulți. E cel mai bun fotbalist de la această oră din România. Categoric merită să fie chemat la naționala mare. Ăsta e fotbalist acum de plecat afară. Nu zic de bani, zic că dacă se duce joacă titular. Face peste 10 milioane de euro și el acum", e pariul pus de fostul președinte al LPF, pentru fanatik.ro.

