Visteria clubului din Bănie se va umple cu peste patru milioane de euro în urma succesului de pe un stadion "Ion Oblemenco" în sărbătoare.



Doar pentru accederea în faza principală a competiției, oltenii și-au asigurat un premiu de 3,1 milioane de euro din partea UEFA. Această sumă se adaugă celor 700.000 de euro primiți deja pentru simpla prezență în play-off.



Calculele nu se opresc însă aici. Odată adăugate sumele provenite din market pool și cele calculate pe baza coeficientului european din ultimii zece ani, totalul pe care îl va încasa Universitatea Craiova va depăși pragul de patru milioane de euro. Prin comparație, CFR Cluj, o echipă cu o prezență constantă și rezultate superioare în cupele europene în ultimul deceniu, ar fi încasat pentru o performanță similară aproximativ 5,6 milioane de euro, diferența fiind făcută de coeficientul net superior.



O seară de vis pe "Oblemenco"



Succesul financiar uriaș a fost adus de o prestație entuziasmantă a echipei antrenate de Mirel Rădoi. Deși turcii au deschis scorul rapid, în minutul 7, prin Davie Selke, oltenii au revenit imediat. Alexandru Cicâldău a restabilit egalitatea două minute mai târziu, cu un șut precis, pe jos.



Extazul a venit în minutul 27, când Ștefan Baiaram a finalizat o pasă perfectă primită de la Nicușor Bancu, aducându-i pe alb-albaștri în avantaj. Scorul final a fost stabilit de Steven Nsimba, în minutul 82, cu o execuție de senzație din interiorul careului, la doar un minut după ce Bașakșehir rămăsese în inferioritate numerică prin eliminarea lui Christopher Operi.

