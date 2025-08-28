Partida Universitatea Craiova - Bașakșehir, din returul play-off-ului Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Universitatea Craiova - Bașakșehir, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro

În meciul tur, U. Craiova a reușit să impună la Istanbul cu 2-1 și are prima opțiune de calificare în faza ligii din Conference League.

Universitatea Craiova vine după victoria din etapa trecută a Superligii, scor 2-0, cu Petrolul și se află pe primul loc în campionat.

De cealaltă parte, Bașakșehir nu a jucat în runda a treia de campionat și are un sigur meci jucat în prima ligă din Turcia: remiza 1-1 cu Kayserispor.

