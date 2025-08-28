Partida Universitatea Craiova - Bașakșehir, din returul play-off-ului Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Universitatea Craiova - Bașakșehir, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro
În meciul tur, U. Craiova a reușit să impună la Istanbul cu 2-1 și are prima opțiune de calificare în faza ligii din Conference League.
Universitatea Craiova vine după victoria din etapa trecută a Superligii, scor 2-0, cu Petrolul și se află pe primul loc în campionat.
De cealaltă parte, Bașakșehir nu a jucat în runda a treia de campionat și are un sigur meci jucat în prima ligă din Turcia: remiza 1-1 cu Kayserispor.
Çağdaş Atan, antrenor Bașakșehir: "Atmosfera de la Craiova? Suntem obișnuiți din Turcia"
Çağdaş Atan (45 de ani), antrenorul lui Bașakșehir, este încrezător însă că echipa sa poate întoarce soarta calificării chiar la Craiova și spune că nu se teme de atmosfera din Bănie.
"Am fost dezamăgiți de rezultatul din meciul tur pentru că am avut o prestație slabă, diferită față de cea cu care suntem obișnuiți. Am avut controlul mingii, dar nu am reușit să fim productivi. Acum suntem pregătiți pentru meciul de mâine. Ne dorim să învingem și să ne calificăm.
Suntem obișnuiți cu o astfel de atmosferă. Și la meciul nostru cu Viking a fost o atmosferă impresionantă. În Turcia, echipe precum Galatasaray, Fenerbahce, Beșiktaș sau Trabzonspor au de obicei stadioanele pline. Noi suntem echipe care joacă foarte bine în meciurile decisive, iar mâine va fi o finală", a spus Çağdaş Atan, la conferința de presă, potrivit Ajannspor.