Oltenii au câștigat cu scorul de 3-1 returul cu Bașakșehir. După victoria din tur cu 2-1, turcii au început mai bine partida din Bănie. Selke a deschis scorul după doar șapte minute, însă Alexandru Cicâldău a restabilit egalitatea în minutul 9.

Suma câștigată de Universitatea Craiova după calificarea în Conference League

Universitatea Craiova a trecut în avantaj în minutul 27, după golul marcat de Ștefan Baiaram, iar Nsimba a stabilit scorul final în minutul 81, la scurt timp după ce Bașakșehir a rămas în zece jucători, după eliminarea lui Operi.

Pentru că s-au calificat în grupa unică din a treia competiție europeană, oltenilor le-a intrat în conturi o sumă importantă: 3,17 milioane de euro, doar bonusul de calificare. La această sumă, se adaugă 530.000 de euro pentru prestațiile din preliminarii, 570.000 de euro din Market Pool și doar 18.000 de euro datorită coeficientului din ultimii 10 ani.

În total, Universitatea Craiova a câștigat 4.474.000 euro după calificarea în Conference League și ocupă locul 30 în topul încasărilor. AZ Alkmaar stă cel mai bine la acest capitol, cu încasări de 6.687.000 de euro. Legia Varșovia, echipa pregătită de Edi Iordănescu, este pe a doua poziție, cu 6.667.000 de euro, iar podiumul este completat de Fiorentina, cu 6.446.000 de euro.

Oltenii își pot rotunji însă încasările, în funcție de rezultatele obținute în faza principală.

