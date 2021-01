Cortacero socheaza din nou! Spaniolul nu este ingrijorat de plecarea lui Aleix Garcia: "Vom aduce pe altcineva la fel de bun!" Ce promisiune i-a facut lui Contra

Actionarul spaniol al lui Dinamo a vorbit dupa mult timp despre problemele financiare de la echipa.

Omul de afaceri din Granada a incercat sa explice situatia catastrofala in care a ajuns clubul din Stefan cel Mare in ultimele luni.

Cortacero a promis din nou ca vor intra cei 5 milioane de euro promisi in urma maririi de capital din decembrie si le-a transmis fotbalistilor sa nu paraseasca echipa, ci sa mai astepte pana se vor rezolva problemele.

De asemenea, reprezentantul fondului de investitii care a preluat Dinamo in august nu s-a aratat deloc ingrijorat de faptul ca mai multi jucatori importanti au plecat deja de la echipa, printre care si Aleix Garcia. El a asigurat ca in momentul in care se vor rezolva problemele financiare vor fi adusi fotbalisti la fel de valorosi.

"Am vorbit cu jucatorii, incercam sa ii linistim, sa mai astepte cateva zile. Vor intra 5 milioane de euro, dupa ce perioada aceasta, cand s-a lucrat mai putin, s-a terminat. Le-am cerut sa nu plece pentru ca vor fi platiti toti. De acolo, totul se va linisti, pentru ca noi vom face tot ce trebuie sa facem. Nu vreau sa vorbesc foarte mult acum, imi doresc sa intre banii si apoi sa discutam pe larg.

Situatia cu Aleix Garcia a fost clara. Nu a existat un acord pentru plata a doar 40 de mii de euro. El a vrut sa mearga la FIFA sa ceara ca Dinamo sa ii plateasca in totalitate cei doi ani de contract. A fost mai bine sa acceptam plata celor 3 luni in care a muncit aici, decat sa ne denunte la FIFA si sa ajungem sa ii platim salariul pe doi ani. Este mai bine, nu?

Eu am negociat cu el si am incercat sa il conving sa ramana! Doar ca jucatorul nu se mai simtea bine, nu mai era concentrat si nu poti obliga un fotbalist sa ramana pentru ca nu va mai da randamentul scontat. Nu este nicio problema, cand se va regla totul vom aduce pe altcineva la fel de bun", a spus Pablo Cortacero potrivit ProSport.

De asemenea, spaniolul a explicat si situatia lui Cosmin Contra. Fostul antrenor al lui Dinamo are de recuperat o suma importanta de bani dupa perioada petrecuta la clubul alb-rosu, iar Cortacero i-a transmis fostului selectioner ca isi va recupera in cele din urma toti banii.

"De cand am venit la Dinamo am platit sute de mii de euro doar pentru a acoperi datorii din procese la FIFA. Nu se poate permite asa ceva. Nu se mai poate ajunge acolo, pentru ca iti pot bloca transferurile viitoare, iti pot lua puncte in clasament. Este foarte delicata situatia.

Din acest motiv am vrut sa ne intelegem si cu Contra inainte ca el sa isi depuna memoriul. Avem un acord si va primi banii pe lunile pe care le-a muncit. Clubul va face asta cu toata lumea, va achita tot ce s-a lucrat efectiv. De asta am facut tot posibilul sa avem acorduri cu fiecare in parte.

Pentru ca fotbalistii pleaca la alte echipe, procesele dureaza 8-10 luni, dar ajungi sa platesti salarii pe multi ani. Ar fi ceva barbar, iar singurul care ar ramane cu probleme ar fi clubul Dinamo!", a spus Cortacero sursei citate.

Pablo Cortacero a asigurat ca va plati toate datoriile catre jucatorii si ceilalti angajati care au plecat in aceasta perioada si dezmintit informatia conform careia memrii programului DDB ar fi avut o intelegere cu Aleix Garcia. Spaniolul a spus ca fotbalistul si-a retras plangerea depusa la FIFA dupa ce el l-a asigurat ca ii va platii cele 3 luni restante.

"Am negociat cu toti cei care au plecat pentru a ajunge la un acord financiar cat mai bun. La fel a fost si in cazul lui Borja Valle. E corect sa le platim pentru ce au muncit. Decat sa ne denunte la FIFA si sa platim contracte intregi eu zic ca este mult mai bine. Nu stiu cum cei de la DDB au sustinut ca au o intelegere cu Aleix pentru 40 de mii de euro, cand eu stiu ca nu a fost asa. Avea trimisa plangerea la FIFA si a retras-o dupa ce am stabilit ca ii vom plati cele 3 luni jucate", a explicat omul de afaceri spaniol.