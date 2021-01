EXCLUSIV: Albes a plecat de la Sibiu! Varinata Linca e BLOCATA. Detalii de ultima ora de la Hermannstadt

Hermannstadt a pierdut si al doilea meci al anului, cu Dinamo pe teren propriu, 0-2.

18:30 Varianta Lincar e blocata pentru moment, astfel ca clubul exploreaza si alte piste.

16:49 Clubul din Sibiu a ajuns la trei infrangeri consecutive si ocupa locul 14 in clasament cu 15 puncte obtinute in 16 meciuri jucate. Rezultatele slabe nu sunt pe placul sefilor lui Hermannstadt, motiv pentru care contractul lui Ruben Albes a fost reziliat, anunta sursele www.sport.ro.

Antrenorul adus in iunie 2020 sa salveze echipa de la retrogradare mai are contract pana in vara, insa infrangerile din ultimele etape i-ar fi scris sentinta spaniolului.

Conform surselor citate, favoritul conducerii sa preia banca tehnica este Erik Lincar, ramas liber de contract in toamna, dupa despartirea de Turris Turnu-Magurele. Lincar a mai antrenat echipe precum Concordia Chiajna, Academica Clinceni, Universitatea Craiova si Luceafarul.