CFR Cluj - Academica Clinceni, LIVE TEXT de la ora 20:00 | Echipa lui Edi Iordanescu intalneste unul dintre cei mai dificili adversari din Liga 1

CFR o va intalni pe Academica Clinceni intr-un meci al etapei a 16-a din Liga 1. Cu o eventuala victorie, baietii lui Edi Iordanescu pot urca pe locul secund in clasament, trecand cu un punct peste Universitatea Craiova, echipa care s-a incurcat pe teren propriu cu Sepsi, scor 0-0. Daca ar castiga Clinceni, echipa lui Ilie Poenaru ar acumula 28 de puncte si ar fi la egalitate cu Sepsi.

CFR Cluj s-a tinut bine de cand a plecat Dan Petrescu. Ardelenii nu au nicio infrangere cu Iordanescu pe banca, reusind sa inregistreze 3 victorii cu: Iasi, Dinamo si FCSB, si un rezultat de egalitate, in fata Universitatii Craiova, in ultimele 4 runde din 2020.

Academica a incheiat si ea anul in forma. Echipa nu a mai pierdut in campionat de pe 19 octombrie, 0-2, impotriva lui FCSB. De la acel moment, Clinceni a reusit 5 victorii cu: Craiova, Sepsi, Astra, Viitorul si FC Argeș, plus 3 rezultate de egalitate cu: Voluntari, Iasi si Dinamo.

In meciul din tur, CFR s-a impus in fata lui Clinceni cu scorul de 2-1. Inaintea acestei partide, "feroviarii" ocupa locul 3 in Liga 1, cu 31 de puncte, iar Academica Clinceni este pe locul 5 cu 25 de puncte.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Balgradean - Manea, Ciobotariu, Burca, Camora - Deac, Soares, Djokovic - Chipciu, Debeljuh, Costache

Academica Clinceni: Valceanu - Pashov, Jutric, Gardos, Dobrescu - Achim, Cebotaru, Cascini, Andronic - Morar, Rusescu