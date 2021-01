BREAKING NEWS! FCSB a SCAPAT de carantina! Anuntul facut de oficialii ros-albastrilor la revenirea in Romania si ce se intampla cu echipa

FCSB se intoarce din Antalya, acolo unde a desfasurat cantonamentul de pregatire pentru returul campionatului.

15:28 Oficialii au anuntat la sosirea in Romania ca echipa nu va sta in carantina dupa cantonamentul realizat in Antalya, conform surselor www.sport.ro, iar acum delegatia se duce direct la Berceni, acolo unde va intra in cantonament pentru a pregati meciul cu Astra Giurgiu de vineri seara.

15:00 Delegatia FCSB a aterizat pe aeroportul Otopeni, cu intarziere de aproape 3 ore, dupa un zbor de o ora si 30 de minute!

Plecarea ros-albastrilor a fost plina de controverse din cauza faptului ca Turcia este tara considerata cu risc epidemiologic in Romania, iar cei ce calatoresc in tara sunt obligati sa se carantineze.

Cu toate astea, FCSB a organizat un meci amical, pe care sa il incadreze la 'competitie internationala', care ar permite liderului sa scape de carantina. Conform Gazetei Sporturilor, un reprezentant DSP ii va astepta pe ros-albastri la controlul vamal, acolo unde vor fi obligati sa completeze o declaratie in care sa detalieze desfasurarea cantonamentului.

FCSB e obligata sa prezinte si o informare din partea hotelului in care au fost cazati, care atesta respectarea normelor de siguranta si a masurilor de protectie impotriva Covid-19, urmand ca reprezentantul DSP sa decida daca se impune carantinarea sau nu.

Delegatia FCSB urmeaza sa aterizeze la Otopeni in jurul orei 15, dupa ce charterul a plecat cu intarizere din Antalya.