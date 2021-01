Nici bani de cazare nu au avut! Situatie INCREDIBILA la Dinamo! Echipa, obligata sa se intoarca la Bucuresti dupa meciul cu Hermannstadt

Dinamo a castigat cu 2-0 primul meci al anului, in deplasarea cu Hermannstadt.

Situatia de la Dinamo devine din ce in ce mai critica. Jucatorii straini adusi de spanioli au plecat in mare parte, iar cei ramasi planuiesc sa isi depuna memorii si ei pentru a parasi clubul.

Victoria a fost 'rasplatita' de conducerea clubului cu in drum in miez de noapte, inapoi spre Bucuresti, cu autocarul. ProSport anunta ca oficialii nu au putut sa plateasca o noapte de cazare fie in Medias, fie in Sibiu, astfel ca delegatia a revenit acasa imediat dupa meci.

Decizia i-a nemultumit pe jucatori si cei din staff in contexul in care Dinamo urmeaza sa joace peste 3 zile inca un meci, cu Chindia.