Rotaru ii raspunde lui Becali, dupa declaratiile facute! "Eu zic ca a fost o ironie ieftina, daca toti suntem prosti!" Ce a spus despre pierderea lui Octavian Popescu

Mihai Rotaru a recunoscut ca si Universitatea Craiova a dorit sa mearga in Antalya pentru a afectua pregatirea echipei inainte de reluarea campionatului.

In urma cu cateva zile Gig Becali a facut ironii la adresa echipelor din Liga 1 care nu s-au pregatit in afara tarii. FCSB a plecat in Anatalya, chiar daca Turcia este tara cu risc galben. Joi FCSB s-a intors in tara, nu au oferit declaratii oficiale, iar conform surselor www.sport.ro, delegatia s-a dus direct in Berceni, acolo unde va intra in cantonament pentru a pregati meciul cu Astra Giurgiu de vineri seara.

Finantatorul Craiovei a recunosut ca cei de la DSP nu i-au oferit asigurari ca nu va face carantina la intoarcerea in tara daca va pleca in Turcia, iar oltenii au prefereta sa ramana in Romania.

"Noi trebuia sa plecam pe 28 decembrie in Antalya. Mergeam la acelasi hotel la care mergem de 3 ani si urma sa ne intoarcem inainte de meciul cu Sepsi. Nu ne-am mai dus pentru ca a intrat pe lista galbena. Nu am vrut sa ne asumam riscuri. Am facut toate demersurile la DSP, nimeni nu a putut sa ne asigure ca vom putea sa ne intoarcem fara sa facem carantina. Nimeni nu nu si-a asumat raspunderea oficiala ca nu vom fi carantinati. Din contra, curentul a fost in proportii de 80 la suta ca vom face carantina. Acum daca cineva isi asuma la Bucuresti. Asta e.

Am inteles ca sunt doar 1, 2, 3 oameni inteligenti in fotbalul romanesc si restul suntem lipsiti de inteligenta pentru ca nu am plecat si atunci imi e greu sa imi dau cu pararea. Eu zic ca a fost o ironie ieftina, daca toti suntem prosti, doar unii sunt destepti, avem o problema in fotbalul romanesc", a declarat Rotaru pentru DigiSport.

Rotaru dezvaluit si de ce Craiova i-a pierdut pe Andrei Vlad si Octavian Popescu, care au plecat la FCSB.

"Cu Vlad nu s-a prescris, si nu o sa se prescrie pana nu se face plata, plata intre ghilimele. Mai au mult de plata pentru ceea ce au facut cu Andrei Vlad si nu s-a platit. Aici nu hotaraesc eu, ci Universitatea Craiova. In viziunea noastra mai are de plata si va plati.

La octavian Popescu nu si-a facut treaba staff-ul administrativ la noi. Pe de alta parte daca Victor Piturca nu venea la Craiova, Octavian Popescu nu ar fi ajuns niciodata la FCSB. Doar ca puteau sa vina si 200 de Victor Piturca la Craiova el nu ar fi plecat daca colegii mei i-ar fi facut contractul pentru eventualitatea in care se activa optiunea, noi l-am luat, el nu a fost jucatorul nostru.



A fost imprumutat. Noi am activat optiunea. Piturca l-a recomandat de Giovanni Becali, mai departe au platit si l-au trimis catre FCSB. Indiferent de eforturile pe care le-am facut noi sa il tinem la Craiova, nu s-a mai putut face nimic", a spus patronul oltenilor.

