Chindris nu a vrut sa semneze cu FCSB pentru ca poate ajunge in vara la RB Salzburg! 

Fundasul roman este pe lista scurta a semifinalistei Europa League din 2018.

Andrei Chindris, fundasul lui FC Botosani, se afla in atentia clubului austriac RB Salzburg, unde ar putea ajunge in aceasta vara. RB Leipzig are oferte concrete pentru fundasii centrali Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Lukas Klostermann si vrea sa ii aduca de la „sora” RB Salzburg pe Max Wober, Andre Ramalho sau Jerome Onguene. In conditiile in care austriecii i-au vandut in ultimul an pe Igor Julio (SPAL), Marin Pongracici (VfL Wolfsburg), Asger Sorensen (FC Nurembeg) si Mohamadou Dembele (Troyes) si in anticiparea cedarilor din aceasta vara, clubul cauta fundasi centrali tineri si ieftini pentru a-si acoperi centrul defensivei.

Pe lista scurta a „taurilor rosii”, alaturi de alti cativa fundasi centrali de perspectiva din Europa de Est si de cei imprumutati de Salzburg (Luca Meisl - St. Polten / Bryan Okoh - FC Liefering / David Affengruber - FC Liefering / Jasper van der Werff - FC Basel), se gaseste si Chindris, al carui pret de transfer, aproximativ 1 milion de euro, este considerat un chilipir. Clubul austriac este detinut, incepand cu 2006, de Red Bull GmbH, cel mai mare producator de bauturi energizante din lume, cu vanzari anuale de peste 6 miliarde de dolari. In aceasta perioada, echipa a castigat 10 titluri de campioana si 6 Cupe ale Austriei, ajungand in sezonul 2017-2018 pana in semifinalele Europa League.

Andrei Chindris (21 ani) s-a format la juniorii lui “U” Cluj si a mai fost imprumutat de FC Botosani la Academica Clinceni (Liga 2) si Stiinta Miroslava (Liga 2). El este titular in nationala U21 a Romaniei, fiind ofertat in acesta de iarna de FCSB si de o echipa din Germania, care insa au oferit sume considerate prea mici de Valeriu Iftime, patronul botosanenilor. Jucator de picior stang si cu un fizic excelent (192 cm, 83 kg), el poate evolua atat ca fundas central, cat si ca fundas stanga si mijlocas central defensiv.

Chindris este cotat de site-urile de specialitate la 800.000 de euro. In acest sezon, el a jucat pentru FC Botosani in 27 de meciuri (toate ca titular) si a marcat un gol, ajutand echipa sa se califice in premiera in play-off, iar pentru Romania U21 a evoluat in 5 partide, in preliminariile Euro 2021. In ultimii ani, FC Botosani a furnizat mai multi fundasi centrali de calitate, precum Michael Ngadeu (Slavia Praga si Gent), Andrei Miron (FCSB) sau Andrei Burca (CFR Cluj).