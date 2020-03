Gigi Becali a facut o noua oferta pentru Chindris! "Au venit 2 nemti care n-au oferit nici 5 bani pe el!"

Gigi Becali a comentat situatia lui Chindris.





Andrei Chindris, jucatorul lui FC Botosani, e tot mai aproape de FCSB. Gigi Becali si-a manifestat interesul pentru fundas, insa Valeriu Iftime afirma ca fotbalistul poate pleca pe bani multi in strainatate. Patronul lui FCSB a comentat situatia lui Chindris si spune ca suma pe care e dispus sa o ofere in schimbul acestuia a scazut.

"Tata, pai nu era vorba de Werder Bremen? Acum veniti si ma luati ca Iftime a spus de Leipzig? Maine de cine imi mai spuneti ca il vrea pe Chindris? Barcelona, AC Milan, Real Madrid? Hai sa fim seriosi si ascultati de la mine cum a stat treaba. Eu nu am negociat cu nimeni inainte de meciul direct cu Chindris, nu stiu ce a declarat Iftime. Dar m-am interesat si eu ca sa aflu daca a venit cineva cu adevarat dupa Chindris. Am inteles ca au venit 2 nemti care nu au oferit pe Chindris nici macar 5 bani. Atunci despre ce vorbim? Cati jucatori am luat eu de la Botosani, iar Iftime va spunea ca are oferte din strainatate pentru eu? Unde s-au dus? Tot la FCSB! Daca era ceva sigur de afara nu credeti ca se duceau afara? Uite cum facem acum: Ia, ma, nenea Vali, 500 000 de euro de la mine ca sunt mai buni fata de 5 bani cu care o sa te alegi pe Chindris daca tot mai crezi ca il dai pe la Werder sau Leipzig. In loc sa te alegi cu 5 bani, nu este mai bine sa iei 500 000 de euro? Poate mai discutam si de niste procente, vedem noi. Dar gata, acum dau doar 500 de mii, nu 1 milion de euro ca am aflat eu cum a stat treaba cu nemtii aia 2", a spus Becali pentru Prosport.





