"Va da lovitura cu el!" Mareste Gigi oferta? Becali, sfatuit sa il ia cat mai repede pe Chindris: "O sa joace la nationala mare!"

Adrian Mutu a vorbit despre transferul lui Chindris la FCSB.

Selectionerul nationalei de tineret, Adrian Mutu, a vorbit despre transferul lui Andrei Chindris la FCSB si este de parere ca interesul lui Gigi Becali pentru fundasul in varsta de 21 de ani este justificat. Mutu este de parere ca Chindris are un potential de crestere foarte mare in joc, iar in viitor va fi luat in calcul pentru nationala mare.

"E un interes justificat, Chindris a facut un sezon bun la FC Botosani, iar evolutiile lui s-au reflectat in victoriile echipei, care a avut in parcurs bun. In viitor, Chindris va deveni un jucator de baza al nationalei mari. Gigi Becali se gandeste la viitorul echipei sale, cred ca interesul lui e foarte justificat", a declarat Adrian Mutu, la PRO X.

In acest moment negocierile dintre Becali si Iftime pentru Chindris au intrat in impas. Patronul ros-albastrilor a spus ca ofera 400 de mii de euro pentru Chindris, iar daca Iftime va fi de acord, transferul se va face, altfel nu, Becali nefiind de acord sa mai pluseze.