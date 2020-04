EXCLUSIV | Gigi Becali s-a infuriat si a redus in DIRECT oferta pentru Andrei Chindris! Care este noua propunere a patronului FCSB si cum a reactionat Valeriu Iftime

Gigi Becali si Valeriu Iftime continua negocierile pe seama mutarii lui Chindris la FCSB.

UPDATE 11:40: Gigi Becali a scazut oferta pentru Chindris la 400.000 de euro!

Patronul ros-albastrilor a crezut ca transferul este aproape realizat dupa ce a fost indus in eroare de impresarul Florin Vulturar. Gigi Becali se intelesese cu acesta la suma de 580.000 de euro, insa Valeriu Iftime a infirmat totul si a spus ca nu negociaza in Saptamana Mare niciun transfer.

Gigi Becali a replicat si a spus ca de saptamana viitoare nu va oferi mai mult de 400.000 de euro pe Andrei Chindris:

Valeriu Iftime: Daca il da cu 400.000 atata, gata la revedere! 400.000 mai dau pe el.

Gigi Becali: In conditiile astea nu se va mai face niciun transfer al lui Chindris la FCSB, punct. Nu saptamana viitoare, nu saptamana asta. Saptamana asta mi se pare pacat sa negociez transferul pentru ca nu vrea nici copilul. Saptamana viitoare este deschis dialogul.

Desi Gigi Becali intelesese de la impresarul Florin Vulturar ca oferta a fost acceptata de Valeriu Iftime, patronul Botosaniului a infirmat informatia si spune ca nu vrea sa discute despre transfer in Saptamana Mare. Mai Mult, Iftime sustine in continuare ca nu este multumit nici de pretul oferit de patronul ros-albastrilor:

"Eu zic asa, eu zic ce vrea Domnul sa fie. Si o sa inaintez o oferta si daca cel ce are masa se indoaie inseamna ca Domnul asa vrea sa fie, iar daca masa nu se indoaie inseamna ca nu e bine.

Asa lucrez eu, vreau un semn de la Dumnezeu. Asa le-am pus 50.000 peste (n. r. peste cei 550.000 de euro) la Europa League si au zis sa ii scot pe astia si sa bag 30.000 acum. Si am zis bine, castig eu. Ca in Europa League intru eu in 5 ani", a spus Gigi Becali la PRO X.

Iftime: Eu nu sunt vanzator, Eu sunt surprins ca domnul Becali vrea sa vorbim in Saptamana Mare. Eu nu negociez nimic in saptamana asta.

Becali: Eu sunt cel mai mare vanzator, ca vand cel mai mult.

Iftime: Eu nu sunt vanzator. Suntem posedati, daca noi facem negocieri in Saptamana Patimilor suntem posedati. De ce ne grabim? Ce e atata razboi?

Becali: Atunci nu ma mai intereseaza. E mai bine, cum vrea Domnul.

Iftime: Nu am dat niciun fotbalist la nicio echipa fara sa va intreb pe dumneavoastra mai intai. Eu va spun ca Morutan pleca in alta parte pe aceeasi bani. Eu am facut gesturile astea pentru fotbalul romanesc. Andrei imi spune ca nu se grabeste, el vrea la FCSB dar in vara, nu intelege de ce ne grabim.

Chindris e un copil exceptional, e altfel fata de toti ceilalti. El mi-a spus ca daca il vrea FCSB pleaca in vara, acum vrea sa joace. Si eu nu vreau sa il fortez.

Becali: In Saptamana Patimilor cea mai buna afacere este. Dumnezeu stie, dar in saptamana patimilor oamenii nu mananca? Nu lucreaza? In Saptamana Patimilor postesc, fac rugaciuni si se infraneaza de la pofte si de la desfatari.

Iftime: Dumneavoastra aveti o pofta sa il luati pe Chindris.

Becali: Atunci imi pun pofta in cui si nu il iau. Eu credeam ca s-a facut afacerea, deaia. Asa mi-a zis impresarul, nu stiam. Acum m-ati luat prin surprindere.

Becali: Sunt doua situatii. Inclin spre a doua. Prima este ca fotbalul romanesc sa intre putin in faliment si sa scada vreo 30-40% in valoare.

A doua varianta este sa izbucneasca fotbalul si sa explodeze preturile. Sa fie inflatie de preturi. Eu cred in varianta 2. Acum va incepe intrecere in lume. Asa zic eu, un om care nu stie mare lucru despre finante, dar care asa simte.

In fotbal inclin si mai tare spre varianta asta. Ei voiau sa bage bani, dar nu ii lasa UEFA. Acum altfel va sta treaba. Daca unui seic ii place de Messi, poftim: 2 miliarde! Inclin spre varianta 2, dar daca iese prima varianta eu pierd banii pe Chindris.

Iftime: Singurul club care a cumparat si care merita fara indoaiala tot respectul a fost FCSB. A adus bani in fotbalul romanesc. Toti banii pe care domnul Becali i-a adus in fotbalul romanesc au ramas aici, este singurul club din Romania care plateste in mod real si aceasta chestie trebuie nuantata.