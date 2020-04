Becali si Iftime discuta, Chindris nu stie nimic! "Eu sunt prins la mijloc!" Unde si-ar dori sa evolueze fundasul Botosaniului

Telenovela transferului lui Chindris continua.

Gigi Becali isi doreste sa-l aduca la FCSB pe Chindris inca de anul trecut, insa Valeriu Iftime, patronul de la Botosani, a refuzat fiecare oferta. In plina pandemie, Becali i-a oferit 400.000 de euro in schimbul jucatorului, insa seful de la Botosani a raspuns scurt: "E netransferabil!".

Andrei Chindris (21 de ani) a vorbit despre aceasta situatie si e de parere ca este prins la mijloc, o discutie concreta cu el neavand loc pana acum.

"Eu sunt prins la mijloc. Ei discuta, ei trebuie sa se inteleaga prima data si apoi as intra eu in joc, ca sa zic asa. Cu mine nu s-a discutat ceva concret, sa mi se zica ceva, doar ca sunt oferte, interese. Ar fi o varianta buna pentru mine sa merg la FCSB, doar ca nu stiu ce se intampla intre ei (n.r.: Gigi Becali si Valeriu Iftime) si astept", a spus Chindris, pentru DigiSport.

De asemenea, jucatorul nationalei U21 isi doreste sa ajunga in Spania.

"Nu m-am gandit la asta, sa plec afara sau sa raman. E un capitol la care inca ma gandesc si inca nu am ajuns la vreo decizie. Mie mi-ar placea sa ajung in Spania: am trait acolo, stiu limba, ar fi mai comod pentru mine, dar in orice campionat puternic ar fi bine", a explicat Chindris.