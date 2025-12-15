Acesta este și cazul celor de la FCSB, care au rezolvat deja mutarea lui Andre Duarte, care a semnat liber de contract după despărțirea de Ujpest.

Rapid vrea să o încurce pe FCSB în mercato

Pe lista roș-albaștrilor se mai află și Kevin Ciubotaru, însă rămâne de văzut dacă fotbalistul va decide să pună pe fixul în această iarnă.

Un alt jucător dorit de campioana României este portughezul Joao Lameira de la Oțelul Galați. Chiar Gigi Becali declara că îl vrea pe Lameira la echipă, însă se pare că finanțatorul de la FCSB va avea un adversar redutabil în duelul pentru fotbalistul lusitan.

Conform Digisport, se pare că FCSB nu este singurul club cu ambiții la titlu din Superliga României care îl vrea pe Joao Lameira, ci și Rapid se interesează de mijlocașul portughez. Clubul condus de Dan Șucu vrea să îl convingă pe Lameira să nu semneze cu FCSB și în schimb să meargă în Giulești.

Lameira a fost ofertat și de Widzew Lodz, care a oferit 500.000 de euro celor de la Oțelul în schimbul său, însă jucătorul ar dori să își continue cariera în Superliga României.

750.000 de euro este cota de piață a lui Joao Lameira, conform Transfermarkt.

Lameira a ajuns la Oțelul Galați la începutul lunii iulie, liber de contract după despărțirea de Baltika.

Ce spune conducerea Oțelului despre situația lui Joao Lameira

”Lameira e jucătorul nostru, un jucător foarte important. Prezintă interes pentru un club din străinătate, dar mai avem o finală cu FC Argeș, nu am luat nicio decizie. După meciul cu FC Argeș ne vom așeza la masă împreună cu jucătorul și vom lua o decizie”, a declarat Cristi Munteanu, conform digisport.ro.

