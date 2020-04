BREAKING NEWS | Valeriu Iftime a acceptat oferta FCSB-ului! Ce suma va plati Gigi Becali in schimbul lui Chindris

Andrei Chindris va ajunge in cele din urma la FCSB.

Gigi Becali a revenit aseara cu o noua oferta pentru Chindris, marita de la 550.000 de euro la 580.000. Valeriu Iftime a avut termen pentru a accepta oferta miezul noptii si se pare ca patronul Botosaniului a cazut de acord, anunta cei de la Antenta Sport.

Chindris va ajunge la echipa ros-albastra in schimbul a 580.000 de euro si va face din nou cuplu in centrul defensivei cu Andrei Miron, jucator transferat in iarna pe ruta Botosani - FCSB.

"Am plusat de la 550.000 de euro la 580.000 de euro, iar Vali Iftime are termen pana in noaptea asta (n. r. luni), la ora 24:00, ca sa imi dea raspunsul.

Daca trece si un minut peste termenul pe care i l-am dat, atunci oferta mea de 580.000 de euro a picat, iar de marti ii dau doar 500.000. Sa se gandeasca bine ca din alta parte, pe criza asta, nu o sa vada el banii astia", spunea aseara Gigi Becali, pentru ProSport.