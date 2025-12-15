Șefii lui Trabzonspor blestemă, probabil, ziua în care au virat 1,7 milioane de euro către Standard Liege pentru transferul lui Denis Drăguș. Pentru că, în schimbul unei sume importante, s-au ales cu un atacant „certat cu golul“.

În sezonul trecut, cel pe care l-a petrecut integral, la Trabzonspor, internaționalul român a înscris un total de 3 goluri, în 26 de apariții! Firește, cu acest bilanț, n-a mai fost păstrat în lot însă, având în vedere că e sub contract cu Trabzonspor, clubul și-a propus să scape măcar de plata salariului său imens: 1,6 milioane de euro pe sezon!

Salvarea celor de la Trabzonspor s-a numit Eyupspor, grupare care a acceptat să-l ia pe Drăguș, sub forma de împrumut, până în vara anului 2026. Doar că, la ce face Denis la această formație, sunt șanse foarte mici ca șederea sa, la Eyupspor, să se prelungească dincolo de acest sezon.

Drăguș, fără gol la echipa de club de 253 de zile!

De când a început noul sezon, Drăguș e zero barat! Atât la capitolul golurilor marcate, cât și cel al paselor decisive. Asta deși a bifat 11 meciuri, la Eyupspor, în care s-a aflat pe teren 792 de minute.

De fapt, ultimul gol al lui Drăguș, la echipa de club, datează din 6 aprilie, de când era la Trabzonspor! De atunci, au trecut 253 de zile! Și, cum un necaz nu vine singur, Drăguș tocmai a aflat și o veste proastă, care îl exclude din calculele selecționerului pentru barajul Turcia – România de la Istanbul (26 martie), primul pentru calificarea la Mondiale.

