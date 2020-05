S-a incheiat 'telenovela'! :) Andrei Chindris a luat decizia finala in ceea ce priveste transferul la FCSB

Gigi Becali l-a dorit insistent pe Andrei Chindris la FCSB in aceasta perioada si a oferit initial 580.000 de euro, apoi a scazut oferta la 400.000.

Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, a dezvaluit in aceasta seara ca a avut o discutie cu Chindris si dorinta fundasului a fost destul de clara: nu va merge la FCSB.

Chindris asteapta o oferta pentru un transfer in afara si pana in vara vrea sa ramana la Botosani:

"Andrei am vorbit in seara asta cu el pentru ca el e si al doilea capitan al echipei. Eu nu pot sa il fortez sau sa il indrum. Eu m-am portat cu fotbalistii diplomat. In momentul asta chiar daca eu am o oferta acceptabila de la FCSB, fotbalistul nu e convins ca trebuie sa plece acolo.

Va spun cu foarte multa seriozitate. Mai sunt oferte pentru Andrei si cred ca asta il face sa se gandeasca.

Dupa ce am vorbit cu el, eu cred ca pista FCSB este inchisa. El nu vrea sa plece nicaieri pana in vara.

Va veni sezonul doi al telenovelei. Sezonul unu este inchis", a declarat Valeriu Iftime la Digi Sport.