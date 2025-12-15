VIDEO EXCLUSIV Veste excelentă pentru națională! Românii au marcat pentru Dinamo mai mult ca niciodată

Veste excelentă pentru națională! Rom&acirc;nii au marcat pentru Dinamo mai mult ca niciodată Handbal
”Dulăii” s-au impus la scor, 42-27 la Suceava, într-un meci din Liga Zimbrilor transmis de Pro Arena și VOYO.

Dinamo Daniel Stanciuc Ionuț Nistor cs dinamo bucuresti Armin Taut
CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CSU din Suceava cu scorul de 42-27 (22-15), duminică, în deplasare, într-un meci restanță din etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Partida din Liga Zimbrilor a fost transmisă în direct pe Pro Arena și VOYO.

Daniel Stanciuc, Ionuț Nistor și juniorul Armin Tăut, printre cei mai buni marcatori ai ”dulăilor”

Muntenegreanul Branko Vujovic a marcat 8 goluri pentru campioni, Daniel Stanciuc 6 goluri, Ionuţ Nistor, juniorul Armin Tăut (19 ani, aflat la debutul în Liga Zimbrilor), maghiarul Miklos Rosta, ucraineanul Andrii Akimenko - câte 4 goluri.

Au mai înscris pentru campioana antrenată de portughezul Paulo Pereira: danezul Frederik Ladefoged (3), brazilianul Haniel Langaro (3), Roman Dodică (2), Robert Militaru (1), Călin Dedu (1), Andrei Buzle (1) și cubanezul Pedro Valdes (1).

De la gazde s-au remarcat Eduard Iordachi, cu 6 goluri, Claudiu Lazurcă 5, căpitanul Adrian Tîrzioru şi Sorin Grigore - câte 4 goluri.

”HANDBAL. Terminăm anul 2025 în forță, cu o victorie categorică, obținută pe terenul unei echipe unde nu se câștigă ușor:

💥CSU Suceava- DINAMO 27-42 (15-22)

👏Bravo, dulăi!

Ne revedem în februarie!”, a postat la final CS Dinamo București.

Naționala României se pregătește de EURO 2026, care începe pe 15 ianuarie

Faptul că în acest meci românii lui Dinamo au marcat mai mult ca niciodată este îmbucurător pentru naționala României, care se pregătește de Campionatul European de handbal masculin, care se va desfășura în perioada 15 ianuarie - 1 februarie 2026.

În lotul preliminar pentru EURO 2026 convocat de selecționerul George Buricea se regăsesc marcatorii dinamoviști Daniel Stanciuc (coordonator), Ionuț Nistor (extremă dreapta), Roman Dodică (inter dreapta), Robert Militaru (inter stânga), Călin Dedu (pivot) sau Andrei Buzle (inter stânga), dar și Sorin Grigore, extrema dreapta de la Suceava.

Clasamentul din Liga Zimbrilor: Dinamo încheie anul 2025 pe primul loc

Clasamente oferite de Sofascore

VIDEO Ultimele cinci minute din meciul CSU Suceava - Dinamo 27-42

Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
Dinamo WOW! 16-9 cu Barcelona după 16-10 cu Manchester și calificare &icirc;n grupele principale din Nordic League
Cum a fost surprins Siyabonga Ngezana, la trei zile după ce a fost acuzat de Gigi Becali că se dă lovit
Chapeau, Mister! Daniel Anghel scrie despre omul care nu face &rdquo;show la conferință&rdquo;
Manchester United - Bournemouth, EXCLUSIV pe VOYO! Cum ajung din urmă &rdquo;Diavolii Roșii&rdquo; ultimul loc de Champions League
Olăroiu, foc și pară: &bdquo;Inadmisibil așa ceva!&ldquo;. Faza care l-a scos din sărite, de noaptea minții
&rdquo;Pe făraș&rdquo; după ce a fost umilit de FCSB?! &rdquo;Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică&rdquo;
Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider &icirc;n Serie A

Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: I-am dat 100 de telefoane și nu &icirc;mi răspunde!

Olandezii dau lovitura cu Dennis Man: &rdquo;Nu mai puțin de 13 milioane de euro!&rdquo;

CSM București, &icirc;n Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare

S-au bătut pe el FCSB și Dinamo! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu transferul: &bdquo;Au fost mai multe oferte&rdquo;

Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: &bdquo;Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!&rdquo;

Cum a fost surprins Siyabonga Ngezana, la trei zile după ce a fost acuzat de Gigi Becali că se dă lovit
Chapeau, Mister! Daniel Anghel scrie despre omul care nu face &rdquo;show la conferință&rdquo;
&rdquo;Pe făraș&rdquo; după ce a fost umilit de FCSB?! &rdquo;Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică&rdquo;
Olăroiu, foc și pară: &bdquo;Inadmisibil așa ceva!&ldquo;. Faza care l-a scos din sărite, de noaptea minții
Transferul la FCSB, deturnat de Rapid?! Dan Șucu vrea să &icirc;i strice planurile lui Gigi Becali
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Pe ce loc a &icirc;ncheiat naționala Rom&acirc;niei la Trofeul Carpați și cine a fost revelația tricolorilor
Un rom&acirc;n este golgheterul Campionatului Mondial! Astăzi, tricolorii joacă &icirc;mpotriva Ungariei
Gata, s-au trezit &rdquo;dulăii&rdquo;! Dinamo bate echipa selecționerului și urcă pe locul 1
După victoria cu Nantes din Champions League, Dinamo s-a dezlănțuit &icirc;n Liga Zimbrilor!
Femeia pentru care DiCaprio a spus &bdquo;adio&rdquo; limitei de v&acirc;rstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

Acuzațiile grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: &bdquo;Suntem ca &icirc;ntr-un SRL&rdquo;

