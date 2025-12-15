CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CSU din Suceava cu scorul de 42-27 (22-15), duminică, în deplasare, într-un meci restanță din etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Partida din Liga Zimbrilor a fost transmisă în direct pe Pro Arena și VOYO.

Daniel Stanciuc, Ionuț Nistor și juniorul Armin Tăut, printre cei mai buni marcatori ai ”dulăilor”



Muntenegreanul Branko Vujovic a marcat 8 goluri pentru campioni, Daniel Stanciuc 6 goluri, Ionuţ Nistor, juniorul Armin Tăut (19 ani, aflat la debutul în Liga Zimbrilor), maghiarul Miklos Rosta, ucraineanul Andrii Akimenko - câte 4 goluri.

Au mai înscris pentru campioana antrenată de portughezul Paulo Pereira: danezul Frederik Ladefoged (3), brazilianul Haniel Langaro (3), Roman Dodică (2), Robert Militaru (1), Călin Dedu (1), Andrei Buzle (1) și cubanezul Pedro Valdes (1).

De la gazde s-au remarcat Eduard Iordachi, cu 6 goluri, Claudiu Lazurcă 5, căpitanul Adrian Tîrzioru şi Sorin Grigore - câte 4 goluri.

”HANDBAL. Terminăm anul 2025 în forță, cu o victorie categorică, obținută pe terenul unei echipe unde nu se câștigă ușor:

💥CSU Suceava- DINAMO 27-42 (15-22)

👏Bravo, dulăi!

Ne revedem în februarie!”, a postat la final CS Dinamo București.

Naționala României se pregătește de EURO 2026, care începe pe 15 ianuarie



Faptul că în acest meci românii lui Dinamo au marcat mai mult ca niciodată este îmbucurător pentru naționala României, care se pregătește de Campionatul European de handbal masculin, care se va desfășura în perioada 15 ianuarie - 1 februarie 2026.

În lotul preliminar pentru EURO 2026 convocat de selecționerul George Buricea se regăsesc marcatorii dinamoviști Daniel Stanciuc (coordonator), Ionuț Nistor (extremă dreapta), Roman Dodică (inter dreapta), Robert Militaru (inter stânga), Călin Dedu (pivot) sau Andrei Buzle (inter stânga), dar și Sorin Grigore, extrema dreapta de la Suceava.

Clasamentul din Liga Zimbrilor: Dinamo încheie anul 2025 pe primul loc

